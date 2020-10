Otegi urge a poner en plan con medidas para aplanar la curva de contagios en Euskadi y Navarra

En rueda de prensa por vía telemática celebrada durante un receso de lareunión de la Mesa Política de EH Bildu, en la que se han analizado la situación socio sanitaria, social y económica generada por la pandemia de coronavirus y las medidas aplicadas para frenar su propagación, Otegi ha señalado que, en la actual coyuntura, va haber que "limitar la interacción social y la movilidad en función de los rastreadores que se vayan a contratar".

"Hay que contratar más, en Alemania hay uno por cada 2.500 habitantes, aquí uno por cada 12.500", ha señalado, al tiempo que ha abogado por "cribados masivos" de la población y el "reforzamiento de la atención primaria".

Además, ha considerado que se deben también adoptar medidas económicas y financieras para ayudar a los sectores, como el de la hostelería, que "más están sufriendo" esta coyuntura, que parten del "sentido común" y que EH Bildu "apoyará y acompañará".

Arnaldo Otegi ha trasladado la "empatía" de la coalición soberanista con la gente "asustada" por la pandemia y ante los problemas que pueden surgir de ella en el ámbito económico y social, y ha realizado "una apelación a la política con mayúsculas".

A su juicio, la "difícil" situación actual ofrece "la oportunidad de mostrar que la política es útil, de hacer política de verdad". "La política vasca, navarra y vasco-navarra tiene oportunidad de mostrar que es diferente y el ecosistema vasco-navarro lo es también cuando las cosas van mal", ha señalado.

"No vamos a repartir las culpas. Aquí hay una responsabilidad que es de las instituciones públicas, los criterios que se dan tienen que ser claros", ha sostenido, para incidir en que "hay que decir a la gente la verdad, toda la verdad, que la situación es grave y que probablemente se agrave más en las próximas semanas, y hay que tomar medidas a tiempo".

Asimismo, ha abogado por "fortalecer la comunidad, la mejor vacuna es una comunidad nacional cohesionada y fuerte". Arnaldo Otegi ha apuntado a los "recortes permanentes en la sanidad pública" como principal causa de la coyuntura actual, y ha lamentado en "el conjunto europeo el objetivo no fue derrotar al virus, sino evitar el colapso sanitario" y así seis meses después "economía y salud están mal".

"Sin salud no hay economía, la salud es prioritaria, por eso fuimos partidarios de tomar medidas severas, drásticas, que han salvado en parte la salud y la economía de la gente y han permitido aplanar la curva", ha defendido.

Sin embargo, ha lamentado que "salimos demasiado pronto de aquellas medidas, porque se primaron los intereses cortoplacistas de determinados intereses de la economía" y, además, "sin haber hecho las tareas necesarias para afrontar una segunda ola o una tercera que es la que vamos a afrontar cuando llegue el invierno".

"Hemos tenido unos meses en los que esas estrategias nos llevaron al aplanamiento de la curva y no hemos hecho lo que teníamos que hacer", ha subrayado, en alusión a medidas como "preparar la vuelta a las aulas, contratar rastreadores y reforzar la atención primaria".

TOMAR TODAS LAS MEDIDAS

Por todo ello, Otegi ha sostenido que el objetivo ahora debe de ser "aplanar la curva, evitar contagios" y, para ello, "hace falta un plan, una estrategia, tomar todas las medidas, las que plantean la comunidad científica, la Organización Mundial de la Salud y las que dicta el sentido común y tomarlas a su debido tiempo".

Asimismo, ha apuntado que "hay que plantear un método" que para EH Bildu pasa por trabajar juntos, porque "nadie puede hacer en solitario, aunque tenga mayorías absolutas en una pandemia, ni aquí, ni en ningún sitio".

Por ello, ha insistido en la propuesta de EH Bildu de reunir, en torno a una mesa, en Navarra y en Euskadi a "todos los agentes sociales, económicos, empresariales, sociales, sindicales y universidades", para compartir "los datos reales y la estrategia para hacerles frente en términos sanitarios y económicos sociales y consensuar grandes acuerdos" para afrontar la pandemia económica y sanitaria, porque "estamos en una emergencia nacional y a las emergencias nacionales se le hacen frente con instrumentos excepcionales".

"El método es todos juntos, tomando medidas que, además, tienen necesariamente que conllevar que existan políticas financieras y económicas para proteger a la gente y a los sectores económicos más dañados por la pandemia", ha reiterado. Otegi ha asegurado que EH Bildu no va a "escatimar esfuerzos en dar cobertura a todo lo que haya que hacer, pero hay que hacerlo en esta orientación y con este sentido".

"SACRIFICIO"

Arnaldo Otegi ha pedido a la ciudadanía que "extreme las medidas" frente al covid-19. "Es un sacrificio. No se sale de los problemas, no se les hace frente, sin sacrificio y sin compromiso y esta situación los exige", ha señalado, para añadir que "si no los adoptan las institutciones públicas los deberá adoptar la ciudadanía".

Finalmente, ha lanzado "un mensaje también de total confianza", porque este "es un país, un pueblo, una comunidad nacional que ha salido de muchos problemas a lo largo de la historia". "Extremar medidas, tener un espíritu comunitario fuerte, un compromiso fuerte con el país y mucha confianza en nuestras fuerzas, somos capaces de derrotar a este virus y sus consecuencias sociales y económicas", ha aseverado.