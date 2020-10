Casado no resuelve la duda sobre el voto del PP en la moción de censura, pero se desmarca: "No voy a perder ni un minuto"

“No hemos hablado de la moción de censura en el comité de dirección y es un tema que no me interesa nada. No voy a gastar ni un solo minuto". Así de claro y meridiano ha sido Pablo Casado al referirse a la moción de censura de Vox contra el Gobierno que se debate esta semana. El PP no la apoyará, pero su presidente tampoco ha desvelado el sentido de su voto: el partido, de hecho, se debate entre el voto en contra y la abstención.

Las palabras de Casado llegan justo después de que el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, lamentara que el PP esté aún esperando ver "por dónde sopla el viento" el próximo jueves para definir su voto en la moción de censura contra el Gobierno, aunque ha augurado que sea cual sea la postura de los populares la iniciativa no contará solo con los 52 votos a favor de los diputados del partido de Santiago Abascal.

"Me puedo equivocar, pero estoy convencido de que no va a haber solo 52 votos a favor de la moción de censura", ha planteado Buxadé en rueda de prensa tras la reunión de la dirección de Vox. Y si finalmente solo apoyan la moción de censura los diputados de Vox, eso servirá para demostrar que "el resto del Congreso prefiere a Sánchez e Iglesias en el Gobierno".

El PP, además, insiste en que tiene una alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez. También en lo que se refiere a la renovación del CGPJ. Pablo Casado, de hecho, ha defendido este lunes esa vía para acabar con la polémica y con el bloqueo. "Que los jueces elijan a los jueces" es la idea que se extrae de la propuesta de los populares. Y así lo repitió el líder de la oposición. "Anunciamos una proposición de ley que registraremos en el Congreso de los Diputados y que busca cumplir el mandato constitucional: que los jueces sean elegidos por los jueces", expresó.

Casado tiene clara la línea a seguir por los suyos. "Queremos garantizar la separación de poderes y la independencia judicial", comentó en rueda de prensa y eso pasa, dicen, por la "despolitización de la Fiscalía General del Estado y también "del proceso de elección de vocales en el CGPJ". Además, añade que el PP "no está bloqueando" nada y sigue asegurando que Podemos no puede formar parte de esa conversación pues es "un partido imputado". En este sentido, también defiende "procedimientos públicos para la participación de la carrera judicial.