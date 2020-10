Rubén, tras la entrevista de Fani en 'Sábado Deluxe': "Siempre me ha atraído, pero me llevé una gran decepción"

Este fin de semana, Fani y Rubén acudieron a Sábado Deluxe para hacerse un test de compatibilidad como parte de la historia sentimental que aún siguen protagonizando junto a Christofer. Parece que la exparticipante de La isla de las tentaciones ha roto su relación con su novio y aún colea la atracción que sintió por Rubén.

Tras planes de boda e incluso de ampliar la familia, la pareja más conocida de la primera temporada del reality de Mediaset no pasa por su mejor momento e incluso el polígrafo determinó que Fani no estaba enamorada de Christofer. Dentro del 'circo mediático' en el que están inmersos, Sálvame parece haber establecido a Rubén como la tercera arista de este triángulo sentimental.

El joven con el que ella le fue infiel al chileno ha confesado en más de una ocasión que sigue sintiendo atracción por ella, y el test que le hicieron incluso arrojó un 70% de compatibilidad. Aun así, parece que las declaraciones de Fani en la última entrevista que dieron en Sábado Deluxe no han gustado demasiado al extentador.

El buen ambiente que tenían parece haberse terminado a causa de alguna supuesta mentira de la madrileña en el programa del corazón, pues ella negó haberse mensajeado con él, algo que es falso, según Rubén.

Además, después de más de un año de haber tenido su historia en La isla de las tentaciones, el exfutbolista ya no soporta que sigan echándole la culpa de que Fani y Christofer estén mal: "Me cansa un poco escuchar todo el día 'eres el culpable de la ruptura'".

El extronista de Mujeres y hombres y viceversa declaró a los reporteros de Europa Press que, en su opinión, Fani estaría llevando todo a este punto para seguir sacándole rentabilidad a su historia en los medios: "Uno con la pena y la otra sabiendo sacar rentabilidad a las cosas, hay algo ahí que no me termina de cuadrar".

Al contrario de lo que pensaba antes, siente "decepción" hacia ella y ya no serían ni amigos. "Yo no soy el paño de lágrimas de nadie, y menos cuando se me está acarreando la culpa", declaró, dejando claro que su relación ha cambiado por completo. "Yo le tengo mucho cariño a Fani, la atracción siempre he dicho que ha estado ahí. Pero después de lo de ayer me llevé una gran decepción".