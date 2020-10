El importante alegato de Andrea Duro tras su nuevo corte de pelo: "No tengáis miedo de cambiar"

A veces hace falta solo eso, esa pizca de valor, esa osadía para renovarte y seguir siendo tú misma. Al menos así lo piensa Andrea Duro, que no ha dudado ni un instante en seguir fiel a sus principios y mostrar que su nuevo corte de pelo conlleva algo más íntimo y personal.

Lo ha reflejado en forma de alegato a sus casi 660.000 seguidores en Instagram, que han podido ver cómo el otoño le ha traído a la actriz de 29 años (los cumplió la semana pasada, con un regalo de su pareja, Juan Betancourt, que ha avivado los rumores de boda) el ímpetu de dejar caer ciertas hojas para que vuelvan a brotar más adelante.

La melena XL de la intérprete, que está inmersa en la preproducción de Física o Química: El reencuentro, donde retoma su célebre personaje de Yoli, es agua pasada, y ahora habrá que acostumbrarse al nuevo look con corte bob, una imagen atemporal que seguro que le sirve para meterse de nuevo en el papel.

Por ello, antes del rodaje, la madrileña se ha puesto a las manos de su peluquero de confianza, Gabriel Llano, director creativo del salón Moncho Moreno, y ha salido completamente renacida con una minimelena recta y lisa con el que dice adiós a las ondas que ya le sobrepasaban los hombros.

"No siento que sea la misma de hace años, ni siquiera de un año a aquí. Y pensé... Si no me siento la misma de antes; si ahora me siento mucho más segura, decidida, mucho más a gusto en mi piel, mucho más concienciada con lo que quiero y con lo que no; si ahora me siento más fuerte, si me conozco mucho más, si me quiero y respeto más", ha escrito Duro.

"Si ahora cultivo más mi mente y cuido de mi cuerpo y de mí; si ahora presto atención real a mis necesidades y a lo que me llena; si estoy intentando ganar consciencia con todo lo que me rodea", ha continuado la actriz también conocida por los fans de Velvet Colección y La catedral del mar.

"Si ahora me siento más poderosa, más viva, más despierta, más enérgica, más preparada, más fiel a mí... ¿por qué tengo una imagen con la que no me siento reflejada? Pues hola renovación, es un gusto convivir contigo", ha dicho, en una publicación que ha recibido los parabienes de compañeras actrices como Aura Garrido o Patricia Montero.

"Benditos cambios, en general: no es solo el corte de pelo, es todo lo que significa", ha finalizado Andrea, no sin antes explicar lo que para ella es un auténtico leit motiv: "No tengáis miedo de cambiar, nunca sois las/los mismas/os".