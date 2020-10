PSOE pide con Podemos, UPL y Por Ávila una Comisión de Investigación de residencias y confía en el apoyo de Cs

Tudanca ha comparecido junto a la coordinadora socialista del Área de Familia e Igualdad, Nuria Rubio, quien ha detallado que el PSOE ha formalizado este lunes la petición de esta Comisión de Investigación después de que se haya cumplido el plazo marcado por el PSOE para que la Junta detallara las inspecciones que se han hecho a las residencias privadas.

"Hemos esperado a que entregaran el informe y a la comparecencia de la Consejera de Familia, nos quedaba otro camino que pedir esta Comisión de Investigación", ha defendido Rubio, quien ha insistido en la importancia de conocer qué paso en los centros privados, la cifra de inspecciones y la visitas presenciales de los equipos Covid, algo "vital" para evitar que la situación se repita

Por su parte, Tudanca ha insistido en la importancia de actuar sobre esta cuestión con "prudencia" y ha señalado que el PSOE ha sido "extremadamente responsable" desde la "lealtad".

Tras recordar que el PSOE ha defendido multitud de iniciativas para conocer y mejorar la situación de las residencias privadas, Tudanca ha señalado que los socialistas aceptaron que fuera la Junta la que elaborara el informe que evaluara lo sucedido en las residencias durante la primera oleada de la pandemia, un documento que, como ha destacado, ha evidenciado "enormes carencias" en el sistema.

"Lo que más preocupa es seguimos como estábamos, afrontando la segunda ola con las mismas precarias condiciones que la primera, lo están pagando los mayores y sus familias", ha criticado.

En este sentido, Tudanca ha insistido en que la petición de datos no es nueva pese a que la Junta "hace oídos sordos". "Es importante que todo el mundo sepa la verdad y se adopten las medidas necesarias para que no vuelva a suceder", ha defendido.

El líder socialista ha asegurado que no confía en que el PP respalde esta Comisión pero sí espera que, al menos, el portavoz de Ciudadanos, David Castaño, "cumpla con su palabra". "El portavoz de Ciudadanos afirmó que no se opondría a la creación de una Comisión de Investigación, está en sus manos, es su responsabilidad, del PP no espero nada", ha aseverado.

La presentación de estos datos que ahora se esperan conocer a través de la Comisión de Investigación forman parte de las peticiones incluidas en el Pacto de Reconstrucción, un acuerdo en el que, según Tudanca, el PSOE "ha dado ejemplo". "Mañueco e Igea hace tiempo que dieron por perdido pacto, lamentablemente no es la primera vez ni la última en la que incumplen la palabra que dan incumplen cada acuerdo que firman", ha criticado, tras lo que ha garantizado que, dada la situación, el PSOE apoyará "todas las medidas necesarias para reducir contagios".

En cuanto al argumento de la Junta de no dar estos datos por ser privados Tudanca ha insistido en que no se trata de conocer cuestiones concretas de cada residencia sino de saber cuántas inspecciones se ha realizado por parte de la Junta, los resultados de esas inspecciones y las visitas realizados por el equipo Covid.