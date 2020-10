Una de cada tres pacients amb càncer de mama perd o deixa el treball per la malaltia, que suposa 42.000 euros de gasto

Així, es desprèn de l'informe 'Toxicitat financera del càncer de mama' que aquest dilluns han presentat el vicepresident d'AECC València, el doctor Antonio Llombart, la treballadora social María Jesús Dolz, i la gerent Helena Alloza per a explicar a quines dificultats s'enfronten les dones amb càncer de mama i quina resposta se'ls està donant des de l'Associació enmig de la Covid-19.

Dolz ha explicat que el càncer de mama suposa un desemborsament extra d'uns 42.000 euros extra per a la família, dels quals 9.300 són directes per gastos mèdics i farmacèutics i uns 32.500 per la pèrdua d'ingressos laborals.

En aquest sentit, ha advertit que càncer i vulnerabilitat social "van de la mà moltes vegades" ja que un diagnòstic suposa uns gastos que "no podem ni tan sols imaginar quan no estem en eixe procés", entre medicaments, desplaçaments o dietes, però sobretot la pèrdua important d'ingressos motivat per "les baixes laborals que es generen, les reduccions de jornada que s'ha de sol·licitar o directament la pèrdua de l'ocupació".

Així, ha recalcat la "importància" de prendre consciència que "la vulnerabilitat social i el càncer van de la mà massa estreta". Per açò, abans de la pandèmia, AECC València havia incrementat més d'un 40% el suport social passant de les 996 a 1.409 atencions en 2019 i amb la crisi econòmica i laboral provocada per li coronavirus s'espera que les atencions seguisquen incrementat tant en assessorament laboral, en ajudes econòmiques d'emergència perquè puguen afrontar gastos corrents com el lloguer, la llum o l'aigua.

València se situa en la tercera posició a nivell nacional de persones amb càncer de renda igual o inferior al salari mínim interprofessional o amb atur.

A aquesta situació, se suma "l'alt grau de malestar emocional" de les pacients en tindre coneixement del seu diagnòstic i que la pandèmia ha agreujat. De fet, durant el confinament un 34% de les pacients van presentar símptomes d'estrés i ansietat a causa de la por al contagi, el risc a la infecció, però també a la crisi econòmica i laboral.

Per la seua banda, el vicepresident d'AAECC ha assegurat que l'atenció als pacients oncològics a la Comunitat Valenciana "es normalitzat completament" ja que, després de la primera ona de la pandèmia, es "els ha donat preferència absoluta amb independència del Covid".

Per açò, ha assegurat que "si hagut algun retard ha sigut sempre puntual i en els primers mesos de la primera onada, però en aquests moments es pot assegurar que el tractament oncològic està assegurat, al dia en tots els centres". "És important que se sàpia perquè no ha de condir la por", ha recalcat Llombart, que ha explicat que en els hospitals "el pacient oncològic puga ser tractat directament sense entrar en contacte amb els possibles malalts Covid".

En concret, Helena Alloza ha comentat que el centre de diagnòstic precoç del càncer de mama d'AECC va estar tancat el primer mes del confinament per a readaptar-se, però després de la reobertura s'estan tornant a fer "totes la revisions".

A més, en l'àmbit d'atenció psicològica i social "estàvem ja en fase de digitalitzar tots els nostres servicis, igual durant un parell de setmanes va haver-hi baixó, però després hem tornat a recuperar i ja estem amb els nivells que teníem abans". Al principi únicament atenció online i ara combinant l'atenció online per a reduir riscos amb la presencial "quan veiem que la persona la necessita".

INCIDÈNCIA EN AUGMENT

El doctor Llombart ha concretat que la incidència del càncer de mama segueix augmentant i enguany es preveu que es diagnostiquen a la Comunitat uns 3.500. Però malgrat aquest aspecte negatiu d'un augment en la incidència d'un 5% respecte a anys anteriors, la part "positiva" és que "es diagnostica més i millor perquè es diagnostica abans".

En eixe sentit, ha ressaltat que les campanyes de seguiment i rastreig de la Generalitat valenciana, en la qual també participa AECC València, han aconseguit que pràcticament el 70-80% de les noves malaltes es diagnostiquen en fases molt primerenques, la qual cosa implica que "es poden curar" perquè si es detecta en l'inici el càncer de mama es cura entre el 90-95% dels casos.

Així mateix, ha destacat que els mitjans de lluita contra aquest càncer "han millorat moltíssim" amb el tractament de quimioteràpia, cirurgia i radioteràpia, la qual cosa també fa augmentar el cost. Per açò, ha recalcat que "fa faltada diners per a la investigació" i per açò ha recolzat la campanya social per a exigir que el 2% del PIB per a investigació.

Llombart ha recordat que l'AECC dedica 20 milions anuals a la investigació oncològica, i València va participar el passat any amb prop d'un milió, i d'ells prop de 300.000 euros a investigació en càncer de mama. "Investigació, investigació, investigació", ha postil·lat.

CAMPANYA

Per tot açò, AECC València ha tret la campanya 'Trau pit per elles' per a fer un reconeixement a les dones que des dels any 70 van lluitar perquè s'investigue el càncer de mama i es reduïsca la mortalitat i que ara es vol reprendre aquest moviment per a "les dones sàpien que no estan soles".

Així, es mostra en xarxes socials el suport penjant una foto amb la mà en el pit i l'hashtag #sacapecho. A més, s'ha posat a la venda productes solidaris en la tenda online d'AECC València per a ajudar a aquestes pacients.