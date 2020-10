Cvirus.- El 99,4% dels grups d'alumnes dels centres educatius acaben sense incidències la sisena setmana del curs

Per tant, dels 1.845 centres educatius que conformen el sistema educatiu valencià, han finalitzat la sisena setmana del curs sense cap aula, parcial o totalment confinada, el 88,8% i s'han desconfinat 169 grups de 110 centres, que tornen a les aules de forma presencial.

Aquestes dades s'extrauen de la determinació de grups nous confinats durant la sisena setmana de curs, grups que romanen parcial o totalment confinats de setmanes anteriors i grups que ja s'han desconfinat, segons ha informat la Conselleria d'Educació en un comunicat.

En la sisena setmana de curs, s'ha determinat el confinament de 136 grups de 93 centres educatius, s'han desconfinat 169 grups de 110 i romanen confinats, d'altres setmanes, 171 grups de 113 centres educatius. Per tant, el total de grups confinats, total o parcialment, a la finalització de la sisena setmana de curs ha sigut de 307 grups de 206 centres educatius. Per segona setmana consecutiva, els desconfinaments de grups superen als confinaments.

Per províncies, el 87,8% dels 638 centres educatius de les d'Alacant no té cap grup confinat. Hi ha 78 centres educatius alacantins que tenen 126 grups confinats i, per tant, el 99,2% dels prop de 16.700 grups està rebent classes presencials amb tota normalitat.

Durant la sisena setmana de curs, s'ha determinat el confinament de 53 grups de 35 centres educatius, s'han desconfinat 63 grups de 49 centres educatius i romanen confinats, de setmanes anteriors, 73 grups de 43 centres educatius.

A Castelló, el 90,4% dels 249 centres educatius no tenen cap grup confinat. En aquest cas, són alumnes de 34 grups de 24 centres els que s'han hagut de confinar, la qual cosa significa que el 99,4% dels més de 6.000 grups d'aquesta província està realitzant classes presencials sense problemes.

Al llarg de la sisena setmana del curs, s'ha determinat el confinament de 14 grups de 10 centres educatius en la província, s'han desconfinat 41 grups de 16 centres educatius i romanen confinats, d'altres setmanes, 20 grups de 14 centres educatius.

A València, el 89,1% dels 958 centres educatius sostinguts amb fons públics no tenen cap grup escolar confinat. Hi ha 104 centres que tenen 147 grups confinats, el 99,4% dels prop de 24.300 grups realitza classes presencials amb tota normalitat.

Durant la sisena setmana de curs, en la província s'ha determinat el confinament de 69 grups de 48 centres educatius, s'han desconfinat 65 grups de 45 centres educatius i romanen confinats, d'altres setmanes, 78 grups de 56 centres educatius.