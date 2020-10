Agències de viatge del Regne Unit inclouen l'estratègia sostenible de València en la guia 'Tourism for good'

Es tracta d'un full# de ruta per a la reconstrucció del turisme i els viatges després de la crisi del coronavirus, informa l'Ajuntament de València en un comunicat.

ABTA destaca la voluntat del pla municipal de recuperar el sector turístic després de la pandèmia apostant per la sostenibilitat, així com el model "més inclusiu, integrador, ètic, col·laboratiu, amigable amb el visitant i just, però sobretot responsable".

L'informe arreplega les dades més rellevants de la certificació de l'empremta de carboni turística de València, com la xifra total d'1,3 milions de tones de CO2 que va produir l'activitat turística. El 81% correspon al desplaçament de viatgers fins a la ciutat i solament un 0,92% al transport dels visitants una vegada arriben a la destinació. Aquesta xifra representa la tercera part de l'empremta de carboni que genera el consum d'aliments.

Paral·lelament, 'Tourism for good' assenyala que València és la ciutat europea amb major eficiència hídrica, amb solament un 0,01% d'empremta de carboni produïda pel gasto d'aigua i un 0,41% que representa la gestió de residus. Per als agents de viatges, la iniciativa permetrà analitzar la informació perquè València es convertisca en una destinació neutre en carboni en 2025.

En la secció dedicada a les mesures per a abordar les qüestions mediambientals i el rol de la compensació de les emissions, la guia ressenya l'estratègia de turisme sostenible 2030 i el mesurament de l'empremta de carboni turística duta a terme per l'Ajuntament de València i Global Omnium, auditada per AENOR.

El regidor de Turisme, Emiliano García, s'ha mostrat molt satisfet pel reconeixement que el sector turístic britànic fa de València, com a impuls a la visibilitat de la ciutat i a la seua "notorietat com a destinació urbana impulsora d'estratègies pioneres en el marc de la sostenibilitat".

En matèria de sostenibilitat, València té un "compromís explícit" amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i coincideix amb ABTA en què són la base per a la reactivació de "un turisme que seguisca sent motor de desenvolupament econòmic, social i mediambiental". "Sens dubte, ens anima a seguir en el camí iniciat per a la descarbonització de l'activitat turística", ha afirmat el també president de Visit València.