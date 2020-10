Escenocam anima al público a volver al teatro: "Sin vosotros nuestro trabajo no tiene sentido"

En una carta abierta, Escenocam quiere concienciar a todos de que la cultura es segura y de que los espectadores son imprescindibles. ""Hemos estado tanto tiempo separados que duele. Duelen las tablas polvorientas de los escenarios vacíos, los trajes colgados en las perchas de los camerinos, las puertas de acceso cerradas a cal y canto, las chácenas convertidas en almacenes, ...y nos duelen las manos, las piernas, cada oreja, cada músculo y cada palabra no dicha al patio de butacas".

En su misiva, la asociación asegura que los teatros cerrados "son una herida profunda en el centro nuclear" de la sociedad. "No repetiremos por enésima vez las palabras de García Lorca que todas tenemos presentes, pero sí diremos que, para mucha gente, cada semana sin asistir a una función de teatro es una semana un poco más pobre; ¡y han sido demasiadas semanas!".

"Querido público, sabemos que nos habéis echado de menos, sabemos también que algunos tenéis miedo porque los contagios crecen y porque parece que esta pandemia ha venido a cambiarnos la vida y puede que así sea, pero queremos decirte que las actividades culturales son seguras, que no se ha detectado ningún contagio en una representación escénica porque nuestra actividad se lleva a cabo ordenadamente, manteniendo todos los protocolos de seguridad y con asientos preasignados", indican.

Finalmente, aseguran que no quieren que les duelan los ojos "de ver butacas vacías si no son para guardar la distancia de seguridad". "No queremos que nos duelan los aplausos sordos. Por eso os invitamos queridos espectadores a acompañarnos como siempre habéis hecho. Venid porque sin vosotros nuestro trabajo no tiene sentido ya que una función de teatro la completáis los espectadores", apremian.

"Querido público, ¡venid al teatro!, ¡nos hemos echado tanto de menos!".