Igual hace un llamamiento "serio" a la responsabilidad y a cuidarse ante el aumento de casos

"Pido, ruego, suplico a todos los santanderinos que se cuiden, que acaten las normas y que hagan lo que sea necesario para que esta ola revierta", ha dicho la regidora, que ha reconocido que "había perdido la costumbre" que tuvo durante la pandemia de grabar vídeos dirigidos a la población, pero "creo que es el momento de volver a decir a los santanderinos que no debemos de cuidar".

Igual ha subrayado al respecto que depende "en gran medida" de cada persona la evolución de la pandemia y también de la economía; que "depende de nosotros no volver a acostumbrarnos a cuántos muertos tenemos que leer en el periódico; y que depende de nosotros que esto pueda ser lo más leve posible".

Al respecto, ha indicado que en la reunión que mantuvo el viernes con la Consejería de Sanidad, este departamento advirtió de que "había alguna negligencia por parte de algún positivo, en donde a veces salían de casa; los rastreadores llamaban por teléfono y no les encontraban".

Igual ha explicado que, ante estos hechos, Sanidad pidió la colaboración de la Policía Local de Santander para acudir al domicilio de estos casos positivos y "obligarles a no salir de casa, que es su obligación", y la obtuvo "inmediatamente".

En la misma reunión del viernes se barajaron las opciones de recomendar a la gente no estar en lugares cerrados y estar más al aire libre, y además este fin de semana Sanidad también ha recomendado el autoconfinamiento.

"Con lo cual, el llamamiento es serio y es con preocupación", ha subrayado Igual, que ha recordado a los santanderinos que "hay que cuidarse" llevando mascarilla, tomándose la temperatura todos los días y estando "vigilantes" ante cualquier síntoma, además de la fiebre, y no permaneciendo en lugares cerrados.

"También es importante no juntarnos con excesiva gente; sabemos que en Cantabria no podemos estar más de diez personas reunidas y no vale la excusa de estar dentro de casa", ha enfatizado.

"Ya lo hemos pasado mal en la primera ola, y aunque en Santander y en Cantabria los números han sido mejores, eso no puede ser un consuelo. Y ahora aún más si cabe porque como sabemos qué tenemos que hacer cada uno, aún mas si cabe de nosotros depende", ha remarcado.

"Para los que digan que la libertad de ellos es hacerlo o no hacerlo, pues si no lo hacemos, el día que tengamos que decir a la hostelería o a algún negocio que cierre, también todos podremos mirar atrás y pensar hice todo todos los días", ha manifestado.

Por todo ello, para poder "retrasar" o "evitar" las medidas que baraja la Consejería de Sanidad, la alcaldesa ha reiterado su llamamiento, "que hace mucho que con esta seriedad y esta preocupación no hacía, pero que en el día de hoy lo hago con seriedad, con preocupación, responsabilidad y prudencia".

"Como siempre, los santanderinos están a la altura, vuelvo a dar la cara por ellos y a decir que vamos a hacer un esfuerzo mayor", ha concluido la regidora.