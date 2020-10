El sector de la peluquería reclama una bajada del IVA: "Si somos de primera necesidad, no podemos pagar el 21%"

El sector de la peluquería se ha movilizado este lunes frente a la Agencia Tributaria de las cuatro capitales catalanas para reclamar una bajada del IVA al 10%. "Si somos de primera necesidad, no podemos pagar el 21%", reclama Pilar Pérez, vicepresidenta de la Federació Catalana de Perruqueria i Bellesa (Fedcat), que ve "paradójico" ser considerados como un servicio estacional pero tributar como un "lujo".

La gran mayoría de establecimientos asumieron la subida del 13% que se decretó en 2012, resultando en el cierre de miles de centros del Estado, apunta. Ahora, la crisis de la Covid-19 ha agravado la situación de los centros de belleza y el 50% de los salones podrían cerrar si se decretan medidas que les impidain abrir, según la Fedcat.

Una veintena de representantes de la Fedcat, el Gremi Artesà d'Estètica i Bellesa de Catalunya y de otras asociaciones territoriales han hecho este lunes un acto de protesta ante la sede de Hacienda con carteles que reclamaban una solución para los 8.000 salones que hay en Cataluña. El suyo es el único sector que no ha recuperado el IVA reducido, como sí que lo han hecho otros como la cultura, han recordado los concentrados.

Las asociaciones convocantes no dan apoyo, de momento, a una parada sectorial y están negociando con el gobierno español su política fiscal. "La última experiencia fue terrorífica y provocó un auge de la economía sumergida", ha afirmado la presidenta de la Fedcat, Carme Molas.

"¿Somos servicio esencial o no lo somos? A la hora de pagar somos un artículo de lujo y a la hora de trabajar somos un servicio esencial"

"No somos un servicio de lujo. ¿Por qué pagamos un 21%? Aún nos lo preguntamos. Con el estado de alarma, paradójicamente, nos dijeron que éramos un servicio esencial y que teníamos que abrir. (...) ¿Esta incongruencia alguien nos la puede explicar? ¿Somos servicio esencial o no lo somos? A la hora de pagar somos un artículo de lujo y a la hora de trabajar somos un servicio esencial", ha explicado.

A la Generalitat, los representantes de los centros de estética reclaman ayudas para compensar el cierre de 15 días decretado para aplanar la curva de contagios de la Covid-19, disparada en las últimas semanas.

"Es la segunda vez durante el año que nos cierran los centros, la mayoría de los cuales los dirige gente joven que han hipotecado su vida por estos centros y necesitamos alguna ayuda por parte del Govern", ha dicho Molas. "No me atrevo a dar las cifras de cierres a finales de año si no podemos continuar trabajando. Estamos hablando de un 50% en adelante", ha lamentado.

Las peluquerías no han sido obligadas a cerrar y pueden trabajar con limitaciones de aforo y manteniendo las medidas de seguridad.