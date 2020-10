Revilla defiende medidas "parciales" para frenar el virus y descarta el confinamiento absoluto

"Si se ve que los brotes van en aumento" habrá que "ir tomando medidas parciales", ha respondido Revilla a preguntas de la prensa sobre las posibles restricciones de las que habló ayer el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que avanzó que esta previsto que el virus "se complique" en los próximos meses y que por ello se tengan que tomar medidas sobre todo para limitar las relaciones sociales.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "lo que está originando muchos problemas son los locales cerrados donde no hay ventilación y donde se reúne mucha gente".

Por ello, según el presidente "ahora mismo no se puede hacer más que lo que sabemos todos que tenemos que hacer", como procurar no estar en locales cerrados, no hacer reuniones multitudinarias y estar lo máximo posible al aire libre.

"Pero parar la economía de ninguna manera", ha apostillado tras reiterar que hay que "convivir" con el virus porque "la pandemia económica puede ser peor" que la sanitaria.

Así, ha insistido en que "nosotros somos ahora la única medicina" y "lo que tenemos que hacer es autoprotegernos" hasta que haya una vacuna, algo en lo que Revilla es "optimista" y confía en que sea a final de este año o a principios del siguiente.

"Mientras tanto el antiviral somos nosotros", ha reiterando, insistiendo en la necesidad de "ser responsables" para evitar que sigan aumentando los contagios, que ahora están dando lugar a una situación "preocupante, pero no alarmante" y por el momento la presión sanitaria en Cantabria es "muy soportable".

Concretamente ha indicado que a día de hoy hay 40 personas ingresadas por coronavirus y 10 en la UCI, y aunque "en los próximos días probablemente aumenten las hospitalizaciones", las cifras no tienen "nada que ver" con la situación de abril con la primera ola, cuando hubo más de 500 hospitalizados y 60 en UCI, ha recordado el presidente cántabro.

SITUACIÓN "PREOCUPANTE EN TODO EL MUNDO"

Además, ha opinado que la situación "es preocupante aquí y en todo el mundo", ya que en Europa están surgiendo incrementos de contagios "muy grandes" en países como Francia, Alemania, Bélgica o Reino Unido, según Revilla, que ha añadido que, dentro de España, Cantabria está "relativamente mejor" que otras comunidades autónomas.

Así, preguntado por la posible llegada de madrileños a Cantabria cuando termine el confinamiento en la capital, ha respondido que pueden venir si lo hacen "respetando las normas que rigen aquí". "Yo no le digo a nadie que si cumple las normas se quede encerrado en casa a cal y canto", ha sentenciado.

En este sentido, ha explicado que una persona que cumple las recomendaciones sanitarias "tiene poco riesgo de contagiarse" y, dado que la situación económica a final de año "va a ser catastrófica", "tenemos que seguir funcionando, no se puede parar el sistema productivo".

Revilla ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa en Puente San Miguel, donde ha participado en un acto con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, y posteriormente en el Parlamento de Cantabria, antes de asistir al Pleno.