Impulsen un sistema per a millorar el control de les plagues amb intel·ligència artificial

L'Institut Tecnològic de l'Alimentació, Ainia, treballa en una nova tecnologia per a millorar el control de les plagues en temps real basada en un sistema amb tecnologies fotòniques i intel·ligència artificial instal·lat en vehicles terrestres i aeris, segons ha informat l'entitat.

Així, ha destacat que el "diagnòstic individualitzat i més precís" que ofereix aquesta tècnica comporta "una reducció en l'aplicació de fitosanitaris" i ajuda a "millorar la qualitat del fruit". Aquest projecte, impulsat al costat de l'Associació Valenciana d'Agricultors (Ava-Asaja), Aneccop, la Fundació Caixamar Comunitat Valenciana, Robotnik, Htec, Pulverizadores Fede i Sinfiny, compta amb el suport de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Es tracta d'un sistema de teledetecció compacte per a controlar malalties de cultius a temps real en tot tipus d'explotació agrícola", ha precisat Ainia, que ha assenyalat que aquesta tecnologia permetrà "detectar, avaluar i diagnosticar malalties, plagues i danys en cultius", i ajudar a en la presa decisions.

La nova ferramenta està basada "en tecnologies de teledetecció, combinant sensors fotònics i intel·ligència artificial" i s'instal·larà "en vehicles autònoms, tant terrestres -robots d'exploració de camp que proporcionaran dades i mesuraments fiables que puguen processar-se i usar-se-, com en aeris".

Entre aquests últims es troben, "per exemple, aeronaus no tripulades -drons- amb sensors de major resolució espacial i espectral que permeten, amb les mateixes tecnologies, realitzar diferents operacions -aplicació variable de fertilitzants, optimització de tractaments fitosanitaris-" per a reduir "els temps de captura i processament" i "donar la informació de valor al més prompte possible a l'agricultor".

Ainia ha ressaltat que la "novetat" del projecte és "la integració dels dispositius fotònics en una unitat compacta robusta i de baix cost que continga a més, sistemes d'intel·ligència artificial per al processament i anàlisi de les dades en temps real", com ha apuntat el cap del seu departament d'Automatització Intel·ligent, Ricardo Díaz.

Díaz ha explicat que així "es pot emprar en àrees sense cobertura i en explotacions de grandària mitjana, amb la finalitat d'acostar les noves tecnologies a tot el sector" i "no solament a les grans explotacions". Ha valorat, en conseqüència, la voluntat de "universalizar la tecnologia".

Des de l'institut han agregat que amb aquesta iniciativa es "millora la rendibilitat, el rendiment i l'impacte positiu mediambiental de les explotacions". "El sistema pretén incidir en la millora del sector primari mitjançant el desenvolupament de tecnologies que ajuden els agricultors a millorar la supervisió dels seus cultius i el rendiment de les seues produccions, tant en termes econòmics en un sector que ha sigut durament castigat en els últims anys, com en termes de qualitat i seguretat alimentària", han exposat.

Identificar afeccions

En aquesta línia, des d'Ainia han asseverat que "gràcies a aquesta capacitat tecnològica aplicada es podran realitzar estudis de control de malalties i plagues amb les dades diagnòstiques recollides amb aquest sistema, que identificarà cadascuna de les afeccions modelizadas durant el desenvolupament del projecte".

"Aquest tipus de diagnòstic individualitzat i més precís suposarà una reducció en l'aplicació de tractaments fitosanitaris, en saber exactament quines plantes són les que necessiten ser tractades, ajustant així les dosis i tractaments de forma ràpida", han subratllat.

Igualment, han afegit que la nova ferramenta "ajudarà a l'obtenció d'una millor qualitat del fruit, tant per al diagnòstic com per a l'aplicació d'estimulants i fitosanitaris, aconseguint una producció òptima en quantitat i qualitat".

Ainia ha insistit que "totes aquestes mesures impacten directa i positivament sobre la rendibilitat agrària i aconsegueixen una disminució dels gastos directes de l'explotació". De la mateixa manera, ha indicat que la reducció de l'impacte mediambiental d'aquesta proposta i "la seua gestió òptima amb maquinària intel·ligent" suposarà també "una disminució de la petjada de carboni del producte final".

Transformació digital

Aquests projectes naixen "sota l'aposta per una R+D col·laborativa entre empreses valencianes de robotització, producció i maquinària agrícola amb l'objectiu de desenvolupar, avaluar, validar i difondre aquestes noves tecnologies avançades que faciliten la necessària i urgent transformació digital del sector agrícola valencià".

L'ús massiu d'aquest tipus de dispositius tindrà "un impacte altament positiu no solament en les explotacions agrícoles de la Comunitat Valenciana sinó també en el teixit sectorial afí, format per empreses de maquinària, servicis i centres d'investigació", la qual cosa afavorirà "el lideratge d'un sector que pot millorar la competitivitat en els mercats nacionals i internacionals i contribuir a la millora del Producte Interior Brut", ha agregat Ainia.