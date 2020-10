BiciMad llega ahora a Latina y Fuencarral

A partir de este mes de octubre los vecinos de Latina y Fuencarral-El Pardo podrán moverse por la capital en bicicleta eléctrica. Y es que servicio municipal de BiciMad llega por primera vez a estos dos distritos, tal y como ha anunciado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante la comisión del Ramo.

Según detalla el área a este medio, será la semana que viene cuando se inaugure la estación en la Plaza Puerta del Ángel (Latina), y no será hasta la siguiente cuando llegue a la calle Pedro Rico (Fuencarral-El Pardo). La ampliación afecta también a Ciudad Lineal, donde se reforzará el servicio este mismo mes con dos nuevas estaciones: una en la calle Condesa de Venadito y laotra en Gutierre de Cetina.

Con este anuncio el Ayuntamiento ultima su operación de ampliación de BiciMad 2020, que culminará el próximo mes en Moratalaz. Esta comenzó su en verano con la puesta en marcha de las primeras estaciones en dos nuevos distritos: Carabanchel, a finales del pasado mes de junio, y Usera, a principios de septiembre.

Con todos los emplazamientos definidos y las obras para la instalación de estaciones en marcha, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid prevé implantar la totalidad de las estaciones restantes de forma paulatina en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Una vez finalziada esta ampliación- recuerda el área de Carabante- BiciMAD contará con 258 estaciones y 2.964 bicicletas distribuidas en 15 distritos de la capital. Para ello, se habrá realizado una inversión de 2,15 millones de euros (sin IVA).

Con este plan el Ayuntamiento prevé beneficiar a un total de 13 distritos: estrenarlos en Usera, Latina, Carabanchel, Moratalaz y Fuencarral-El Pardo y ampliarlos en Ciudad Lineal, Puente de Vallecas y Moncloa Aravaca. La operación contempla, además, cubrir zonas de alta demanda potencial, como Ciudad Universitaria, y densificar la red en zonas donde el servicio ya está consolidado, reforzando especialmente el eje de Castellana.

No obstante, la ampliación deja fuera a otros seis distritos madrileños que aún no tienen este servicio. Estos son Barajas, San Blas, Hortaleza, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde, a los que el delegado Borja Carabante ha garantizado implantar este servicio a partir de 2021. "Estamos estudiando la posibilidad de ampliarlos a partir del año que viene", ha respondido. Pues el Ayuntamiento tiene "vocación de llevar el alquiler de bicicletas a todos los distritos de la ciudad". Eso sí, primero "tenemos que ver qué posibilidades permite los pliegos de adjudicacion de BiciMad". Y, de no ser posible, "lo seguiremos haciendo con otros sericsio compelmentarios", ha añadido Carabante tras la sesión de este lunes.