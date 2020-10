Cvirus.- Aquesta mitjanit entra en vigor la pròrroga de les restriccions a la Comunitat Valenciana

Entre les restriccions destaca l'ampliació del tancament de l'oci nocturn i la priorització del consum en taula en bars i restaurants, amb un màxim de deu persones, encara que es permetrà habilitar zones delimitades en la barra sempre que es garantisca la distància d'1,5 metres amb un màxim de quatre consumidors per grup.

Els establiments d'hoteleria i restauració hauran de tancar no més tard de la una del matí, sense permetre accés de nous clients a partir de mitjanit. A partir de les 00.00 hores, el consum en l'exterior es realitzarà exclusivament en l'espai delimitat i autoritzat per a les terrasses, amb els clients asseguts i respectant l'aforament.

La tercera pròrroga estarà en vigor fins al dimarts 10 de novembre i es basa en l'últim informe epidemiològic i el de la direcció general de Salut Pública, en els quals "se segueix apreciant l'impacte de les mesures adoptades sobre el nombre de casos nous, però continua sense observar-se un franc descens i el nombre de defuncions es manté".

En conseqüència, Sanitat veu convenient mantindre l'aplicacióde les mesures acordades a nivell nacional per a respondre davant la situació d'especial risc derivada de l'increment de casos positius per Covid-19 a la Comunitat, que són l'origen dels brots de major impacte i risc.

Encara que el període de cada pròrroga acordat és de 21 dies, el tancament de l'oci nocturn a la Comunitat Valenciana es mantindrà encara que millore la situació epidemiològica, fins que el Sistema Nacional de Salut acorde alçar aquesta restricció. "No podrà obrir fins que tota Espanya estiga bé", va advertir la setmana passada la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló.

En general, les mesures estan relacionades amb el tancament de determinats locals d'oci, la garantia de la distància interpersonal en hoteleria i restauració, horaris de tancament, proves PCR en centres sociosanitaris, visites i eixides de residents o avaluació de risc en activitats multitudinàries. En els esdeveniments esportius de més de 400 persones es recomana seguir els protocols del Consell Superior d'Esports.

Altres actuacions són la realització de garbellats PCR en grups específics de població, el control del consum d'alcohol no autoritzat en la via pública i la limitació del consum de tabac i similars en el carrer o en espais a l'aire lliure quan no es puga respectar la distància mínima interpersonal.

I també la recomanació de la limitació de trobades socials a deu persones com a màxim i de practicar periòdicament proves PCR als treballadors de centres sociosanitaris.