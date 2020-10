Irene Rosales defiende a Kiko Rivera pero le advierte sobre su infidelidad: "No volvería a perdonar"

A Kiko Rivera no le quedó más remedio que afrontar la verdad y reconocer que había sido desleal a su esposa.Lo atribuyó a "un bache", como dijo en su rala explicación. Pero incluso aunque haya borrado todas sus publicaciones de Instagram, en ningún momento se le pasaría por la cabeza que su mujer, Irene Rosales, se iba a quedar callada.

La colaboradora de Mediaset ha reaccionado por supuesto a las palabras de su esposo y, aunque no cupiera duda de que iba a ser así, lo ha hecho visiblemente afectada, pero igualmente con unas ideas muy claras: le va a seguir defendiendo, pero una y no más, Santo Tomás.

La modelo sevillana de 29 años ha revelado, a colación por la infidelidad del hijo de Isabel Pantoja con una camarera con la que trabajaba en la discoteca que tiene en Sevilla, "cada vez que le he pedido que me diga la verdad me lo ha dicho: no ha salido de él decírmelo, pero cuando le he sentado sí lo ha hecho".

Esa necesidad de sentarlo para que le diga qué ha pasado Irene lo puede pasar por alto y, de hecho, valora que le cuente la verdad en esas circunstancias, pero las consecuencias de otro de esos escarceos amorosos ya se las ha dejado muy claras al DJ: "No volvería a perdonarle".

La colaboradora de Viva la vida ha querido profundizar en cómo se siente ahora mismo Kiko Rivera. Desde su sillón en el programa Viva la vida, la andaluza continuaba incidiendo en que le ve "mal", algo que incluso a ella le ha sorprendido: "Nunca le había visto así de hundido o no le quise ver así".

"Liberado", es la palabra con la que define cómo llegó su marido al hotel después de la entrevista en Sálvame Deluxe. "A él no le gustan los platós porque siempre le han dado mucha caña. Tras la entrevista nos quedamos los dos emocionados, la verdad es que estuvimos muy bien. Él hoy se ha levantado con el chip más cambiado, pero sigue estando triste", ha confesado.

Es por ello que no descarta la ayuda de un profesional y que su marido vaya a terapia. "Kiko siempre ha tenido mucho miedo de ir a un especialista", ha dicho, justo antes de explicar cómo fue para ella la llamada de su suegra, Isabel Pantoja, rota en lágrimas por lo que estaba viendo en televisión.

"Cuando vi la llamada, vi una madre que quiere proteger así. La entiendo", ha continuado Rosales, al mismo tiempo que lanzaba un mensaje esperanzador para sí misma y su pareja: "De todo lo malo hay que aprender. El día de mañana cuando esté recuperado, sacaremos el lado bueno".

Para la colaboradora andaluza, es importante entender que Kiko Rivera siempre ha estado rodeado de gente que verdaderamente no le quería. "Le he quitado mucha gente de en medio que estaba por conveniencia. Eso es muy duro. Que no te hayan querido por lo que eres sino por el nombre que tienes", ha relatado.

Irene Rosales no ha querido perder la oportunidad de volver a demostrar que sigue amando a su esposo y que están completamente unidos y compenetrados. "Me da la alegría que no tengo y me cuesta sacar. Nos queremos con locura. Hemos formado una familia que para mí es perfecta", ha comentado.

Tampoco ha renunciado a hablar de la propia infidelidad per se: "No sé quién escribió primero a quién, no lo recuerdo; yo esa noche de la chaqueta me olí algo y no había nada, estaba desvelada. Intuía algo, no le di importancia porque estaba centrada en otras cosas".

Pero en palabras de Rosales: "Apuesto por él al 100%". "Es algo que está pasado y yo ya lo he olvidado pero el sentimiento de culpabilidad no se le ha quitado. Creo que está liberado, pero todavía no está cómodo: estamos muy bien porque somos un equipo", ha comenzado su alegato final.

"No volvería a perdonar una cosa así, yo lo hice entonces porque me cogió en un momento débil y porque vi mucho en él, pero yo ahora estoy muy fuerte porque yo ya he perdido a mi pilar fundamental", ha zanjado, recordando la reciente muerte de su madre.