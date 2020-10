Detingudes cinc persones i més de 1.000 quilos d'haixix localitzats en una planejadora a Santa Pola (Alacant)

En l'operació contra el tràfic de drogues, desenvolupada aquest diumenge, han actuat efectius de la Guàrdia Civil d'Alacant i Múrcia i, de moment, s'ha decretat el secret de les diligències, per a continuar investigant, per la qual cosa no es descarta que puguen realitzar-se més detencions.

En l'operació estan participant els Equips contra la Delinqüència Organitzada Antidroga (EDOA) d'Alacant i Múrcia, a més de la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera, segons han especificat les citades fonts a Europa Press.