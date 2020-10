Una nova metodologia amb anàlisis químiques diferencia els fragments ceràmics iberoromans dels púnics

El reconeixement dels diversos tipus d'àmfores des del punt de vista morfològic s'utilitza habitualment com a eina per a conéixer la seua procedència i, en conseqüència, les rutes comercials de l'antiguitat. No obstant açò, aquesta metodologia no sempre permet conéixer l'origen, per la qual cosa es completa amb anàlisis mineralògiques i químiques que permeten conéixer aspectes clau com el procés d'elaboració, taller i matèries primeres utilitzades.

En l'anàlisi de peces de Sagunt, un empori comercial de l'antiguitat en contacte amb la resta del Mediterrani fa 25 segles, especialistes de la UV procedents dels departaments de Prehistòria i Química Analítica i l'Institut de Ciència dels Materials (ICMUV) van combinar diversos tipus d'anàlisis químiques i físiques per a adscriure els fragments.

L'equip va analitzar les característiques de 20 peces d'origen conegut (iberoromanes, púniques, adriàtiques, de Campània, de Marsella i de Tarragona) per a esbrinar el de 27 més de difícil adscripció. Van utilitzar un conjunt de tècniques analítiques que necessiten menys d'un gram de mostra, de manera que l'estudi va ser mínimament invasiu i va permetre treballar sobre fragments de grandària molt reduïda.

Aquest treball estableix les bases metodològiques per a determinar el tipus i procedència de fragments ceràmics que amb els mètodes de classificació clàssics són impossibles d'identificar, fet que constitueix un dels obstacles més importants. Ajuda a obtindre dades més exhaustives en un jaciment o àrea d'estudi sobre l'intercanvi o el comerç i la manufacturación dels objectes ceràmics i el que contenien, apunta l'investigador Gianni Gallello, coordinador de la unitat multidisciplinària ArchaeChemis.

Clodoaldo Roldán, investigador de l'ICMUV, va combinar quatre tècniques analítiques diferents clau per a identificar els fragments desconeguts. L'espectrometria de masses, utilitzada per a la determinació de matrius orgàniques, combinada amb un equip de rajos X portàtil (tècnica no destructiva) va facilitar la identificació d'elements químics majoritaris i traces d'uns altres i la procedència de les matèries primeres empleades.

Paral·lelament, l'infraroig proper i la voltamperometria, tècniques analítiques per a estudiar processos d'oxidació i reducció, van aportar informació rellevant sobre el procés de manufactura de les àmfores a partir de la identificació espectroscòpica de compostos relacionats amb les temperatures de cocció. Va ser possible gràcies a la contribució de dos especialistes del departament de Química Analítica: Salvador Garrigues per a les anàlisis d'infrarojos i Antonio Doménec per als de voltamperometria.

En els últims anys, l'ús de terres rares en arqueologia ha anat prenent força en ser marcadors de fonts de matèries primeres. Aquests elements van tindre un paper clau en la determinació de la procedència dels fragments de Sagunt, comenta Agustín Pastor, investigador del departament de Química Analítica. També va col·laborar Emilia Hernández, directora del Museu Arqueològic de Sagunt, en permetre l'accés als fragments de la col·lecció d'àmfores, i Mirco Ramacciotti, investigador predoctoral d'ArchaeChemis.