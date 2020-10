El Consell aconsegueix que la UE assumisca el 27% de la seua despesa per la Covid-19

La Conselleria d'Hisenda ha aconseguit que la Unió Europea assumisca un total de 277 milions d'euros de la despesa sanitària realitzada per la Generalitat Valenciana per a la compra de material destinat a la lluita contra la pandèmia de la Covid-19.Així ho va anunciar el president, Ximo Puig, que va destacar que aquest “primer pas” en l'ús de fons de la Comissió Europea per a la lluita contra la crisi “és la demostració de la capacitat de gestió de la Generalitat” i un “aval fonamental per a aconseguir més fons i més capacitat d'acció en la recuperació”.

El cap del Consell va defensar que ha sigut “la gestió” de l'Executiu valencià la que ha fet possible que la Unió Europea assumisca aquesta despesa que “ja s'ha destinat a la compra de material sanitari que ha salvat vides”.

Puig va posar en valor que la Generalitat “ha aprofitat la flexibilització de la gestió dels recursos europeus decidida per la Comissió, atesa l'emergència sanitària, al mateix temps que ha aprofitat noves línies d'ajuda de Brussel·les”.

En concret, 269,4 milions procedents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) es destinaran a pagar part del material sanitari que ha adquirit la Generalitat –ja siguen mascaretes, EPI, guants o respiradors– així com els hospitals auxiliars de la Fe, el General d'Alacant i el General de Castelló.

A més, la Generalitat ha aconseguit 2,1 milions d'euros d'una nova línia de la Comissió Europea destinada a sufragar el cost del transport del material sanitari. Aquesta quantitat es destinarà a “compensar” el cost dels nolis dels més de 30 avions i 60 contenidors marítims que van formar part de l'operació Ruta de la Seda, que va permetre a l'Executiu valencià aconseguir material sanitari en els mesos més crítics de la pandèmia.

Finalment, la Generalitat també ha aconseguit que el cost dels 1.000 auxiliars de platja que durant els mesos d'estiu han fet més segures les destinacions turístiques de la costa valenciana s'assumisca pel Fons Social Europeu, la qual cosa suposa un estalvi de 6,3 milions per a les arques de la Generalitat.

En total, 277 milions d'euros procedents de fons europeus per a sufragar la despesa ocasionada per la Covid-19, que en la Comunitat Valenciana ascendeix en data de hui a 1.000 milions d'euros, és a dir, prop del 30% del total (27,7%).

“Hem de ser eficients en l'ús dels fons europeus perquè ens ajuden en el rellançament de la Comunitat Valenciana i ja estem fent els deures”, va destacar Puig, que va remarcar que la Generalitat continua treballant a ultimar els projectes que presentarà per al seu finançament al fons Next Generation UE.

“Els fons de la Unió Europea seran fonamentals per a desenvolupar l'estratègia valenciana per a la recuperació i actuacions com les que hem tancat ara demostren que tenim capacitat de gestió”, va concloure el president.

D'altra banda, el secretari valencià de Turisme, Francesc Colomer, va insistir ahir que la Comunitat tornarà a demanar al Govern incorporar-se als corredors turístics segurs amb els principals països emissors de turisme de la UE, de la mateixa manera que Balears i Canàries.

Basarà la seua petició que l'evolució del coronavirus en la Comunitat és més favorable que en altres territoris d'Espanya. En eixe sentit, va destacar el treball previ que s'ha fet per a recuperar el turisme a Benidorm amb un projecte que consisteix a fer de la ciutat “una destinació bambolla” per als turistes.

Aquest projecte, denominat Benidorm Island i en el qual participa el sector hoteler, turístic i local, consisteix a fer test de coronavirus a l'arribada dels turistes a l'aeroport, recollir-los en un transport privat per a portar-los a l'hotel i disposar de la traçabilitat de tots els seus moviments, així com continuar amb el seguiment al seu país uns dies després del seu retorn. Aquesta iniciativa, dirigida als turistes britànics, seria “exportable” a la resta de llocs turístics de la Comunitat, va subratllar Colomer.