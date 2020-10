Dels romans a municipi passant per Jaume I: Patraix commemora la seua annexió a València amb una exposició virtual

Nou moments descobreixen, a través de documents i restes arqueològiques, la història de Patraix, que actualment dóna nom a un districte i un barri de València, però que fins a 1870 va ser un municipi independent.

Amb motiu dels 150 anys de l'annexió d'aquest nucli a una capital que, després de l'enderrocament de les seues muralles, va iniciar amb la incorporació dels pobles xicotets més pròxims la seua incipient expansió, l'Associació Veïnal de Patraix ha desenvolupat durant aquest any 2020 una sèrie d'actes commemoratius quan es compleix un segle i mig d'aquell esdeveniment.

No obstant això, la crisi sanitària derivada de la pandèmia de Covid-19 ha obligat a suspendre els esdeveniments que preveien major assistència i participació. Malgrat tot, i fent de la necessitat virtut, en l'època d'internet i la comunicació digital, l'entitat ha optat per posar en marxa l'exposició sobre la seua història en format virtual, allotjada en la pàgina web de l'associació per a poder ser visitada des de qualsevol racó del planeta.

Cartell commemoratiu dels 150 anys de l'annexió de Patraix realitzat per Paco Roca. Patraix.org

Coordinada i maquetada pel secretari de l'entitat, Santiago Mosses Hernando, i comissariada pel seu germà, l'historiador i autor d'un dels llibres d'història de Patraix, Javier Mozas Hernando, la mostra recupera la memòria de Patraix a través de nou moments clau en la història de l'antic municipi. Ho fa mitjançant documents escrits i restes arqueològiques que es conserven en arxius, biblioteques i institucions, i fins i tot en els seus propis murs i carrers.

El primer apartat fa referència als epígrafs romans trobats en dos altars funeraris dels segles I i II d. C. dins de les parets del palau derruït del Baró de Patraix, que es trobava en la plaça que actualment porta el nom del barri.

A continuació, es detalla la primera al·lusió a Petraher, antecedent de Patraix, en el Llibre del Repartiment amb el qual el rei Jaume I va detallar l'atorgament de terres i alqueries a les famílies dels qui el van ajudar en la conquesta de l'antic regne taifa de València. L'últim propietari musulmà abans de la victòria cristiana es deia Albuçach Alyfragy.

El tercer bloc aborda la formació de l'actual nucli a partir de l'alqueria de major grandària, que va ser donada a Guillem Escrivà, cavaller francés que era escrivà de cambra del rei Jaume I. Escrivà i els seus descendents van prendre com a base l'alqueria islàmica i van reorientar la façana cap a l'actual plaça, la qual cosa va suposar la construcció de cases al seu voltant.

Aquest taulell reprodueix l'escut heràldic de Joaquín Ponce de León Enríquez de Cabrera i Cárdenas, senyor de Patraix. Estava en el palau derruït i es conserva en el Museu Nacional de Ceràmica. Patraix.org

En el segle XVI, el senyoriu de Patraix passa al marqués d'Elx, la família del qual el ven en el segle XVIII. L'apartat següent explica com el senyoriu va derivar en Baronia, un títol honorífic que actualment ostenta Ignacio Gómez de Barreda, IX Baró de Patraix, l'únic que fa referència a un barri i districte de la ciutat de València.

El bloc cinqué explica com les Corts de Cadis, amb l'abolició dels senyorius, van permetre la conformació de l'Ajuntament de Patraix, un fet històric que es recull en diversos documents exposats en la mostra virtual.

Com a antic municipi, la vida en Patraix encara s'articula entorn de la seua plaça principal, que fins a l'annexió a València es va dir de la Constitució. Patraix.org

La conformació d'una trama urbana amb carrers i la pròpia plaça, que congregava la major activitat, amb l'església, el palau del Baró de Patraix i l'escola, a més del mercat, va donar forma al municipi. Una placa trobada en el solar testifica que en el segle XIX es deia plaça de la Constitució, encara que no se sap amb certesa a quina fa referència. Igual que la resta de municipis annexionats, va canviar el seu nom pel del propi nucli.

Arribats a aquest punt, el 15 de setembre de 1870, València comunicava l'annexió de Patraix com el barri número 11. La petició va partir del propi Ajuntament de Patraix, incapaç de fer front als seus deutes, i les terres de cultiu dels quals estaven majoritàriament en mans d'habitants de la capital. La mostra exposa l'expedient d'annexió.

Signat el 15 de setembre de 1870, l'expedient d'annexió a València és un dels documents més importants del nucli. El document complet es conserva en l'Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València. Patraix.org

La penúltima secció aborden les al·lusions a Patraix, amb un llistat d'obres literàries, encara que en la seua major part de passada. Abasten des de Mossén Fenollar en 1490 fins a escrits de Bernat i Baldoví o Blasco Ibáñez. Finalment, l'últim apartat explica l'eclosió de les Falles durant el primer terç del segle XX com a festes principals del nucli, sense oblidar altres d'origen popular o religiós.

Mostra i catàleg disponibles

L'exposició, que es pot visitar online fins al 30 de novembre, es troba allotjada en la pàgina web de l'Associació Veïnal, on també es pot consultar i descarregar el catàleg complet de la mostra. Aquesta iniciativa és un dels actes inclosos en el programa commemoratiu dels 150 anys de l'annexió a la ciutat de València que organitza la seua entitat veïnal.