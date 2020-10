Madrid y Castilla-La Mancha, las comunidades donde la pandemia empeora más en la última semana

Nuestro algoritmo indicador del riesgo por territorio, IRT, lo vamos a calcular para cada día, asignando los siguientes pesos para cada variable: sobre 100, ponderamos las muertes con 70, las UCI y su porcentaje de ocupación con 20, pero dando un peso de 14 a los ingresados en UCI y de 6 al porcentaje de ocupación, y las hospitalizaciones y su porcentaje de ocupación con 10, repartiendo 7 para las hospitalizaciones y 3 para el porcentaje.

Como es lógico, para poder comparar usaremos valores relativos a la población de cada territorio. Por último, decir que compararemos el último día del que se disponga información completa de todas las CC AA.

A 16 de octubre el indicador de riesgo territorial (IRT) por Comunidades Autónomas en los cuatro últimos días de los que disponemos datos es:

Y, por último, la tendencia que se deduce del IRT de los cuatro días que van desde el 13 al 16 de octubre:

Tendencia que se deduce del IRT de los cuatro días que van desde el 13 al 16 de octubre, 20minutos

Los valores positivos dan idea de control, es decir, el IRT desciende en ese periodo de cuatro días y los negativos dan idea de incremento de IRT, es decir, del riesgo, en ese periodo de cuatro días.

País Vasco es la comunidad que presenta una mejoría más significativa en los 4 días (aunque el IRT crece del 15 al 16, de 27,91 a 29,55, en la serie de 4 días disminuye porque el 13 de octubre era de 44,87) y Madrid la que empeora considerablemente.

Hay que tener muy en cuenta que empleamos los datos oficiales que publica el Ministerio y aportan las CC AA y los hospitales y con frecuencia, no están ajustados al día, sino que algún día no contabilizan y al día siguiente suman los que no habían contabilizado el día anterior; por ello es mejor fijarse en la tendencia de los 4 días.

El semáforo de la UE

La UE busca también indicadores para valorar la situación sanitaria. A raíz de un acuerdo de los 27 para establecer criterios en orden a limitar la movilidad, el Centro de Control de Enfermedades Europeo (ECDC) ha definido tres indicadores que publica semanalmente:

1. Incidencia acumulada (I.A.) a 14 días por 100.000 habitantes, con cinco grupos:

Menos de 25. ​Entre 25 y 50. ​Entre 50 y 150. ​Más de 150. España está en este grupo con 294 a fecha 14 de octubre. La media comunitaria es de 173.

2. Positividad, es decir, el porcentaje de positivos por cada 100 test realizados, con dos grupos:

Menos de 4%. Más de 4%. España está en este grupo con 11,3%.​

3. Test realizados por 100.000 habitantes en una semana, con dos grupos.

Menos de 300. Más de 300. España ha hecho en la última semana 1.516.

Y combinando los tres indicadores establece el semáforo:

1. Verde.

I.A. menor de 25. Y positividad menor del 4%.

2. Ámbar.

I.A. menor de 50 y positividad igual o superior a 4%. ​I.A. entre 25 y 100 y positividad inferior a 5%.

3. Rojo.

I.A. mayor de 50 y positividad igual o superior a 4%. O I.A. mayor de 150.

4. Gris.

No hay información suficiente. O test menor de 300.

El semáforo de Sanidad

El Ministerio de Sanidad está también trabajando en los indicadores que va a emplear para valorar la situación de cada territorio y las medidas a tomar según la gravedad de la situación que establece en 4 niveles.

De momento, en el borrador que ha trascendido a los medios contempla los siguientes indicadores:

1. I.A. a 14 días por 100.000 habitantes. La normalidad está en menos de 20:

Para toda la población. Para los mayores de 65 años.

2. I.A. a 7 días por 100.000 habitantes. La normalidad está en menos de 10:

Para toda la población. Para los mayores de 65 años.

3. Positividad analizada durante 7 días. La normalidad esta por debajo de 3%.

4. La trazabilidad analizada durante 7 días. La trazabilidad es el número de positivos a los que se pueden trazar los contactos. La normalidad está en superar el 60%.

5. Porcentaje de ocupación de camas de UCI por enfermos de COVID. La normalidad está en bajar del 5%.

6. Porcentaje de ocupación de camas de hospital por enfermos de COVID. La normalidad está en bajar del 2%.

¿Será verdad que no van a incluir el número de fallecidos como un indicador fundamental?