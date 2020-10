Policías arremeten duramente contra la serie 'Antidisturbios': "Es una auténtica basura"

Antidisturbios, la nueva serie de Movistar + ha sido criticada por parte de varios sindicatos de la policía.

"Es una auténtica basura", critica la JUPOL, un sindicato de la Policía Nacional.

Consideran que está "muy alejada de la realidad" de estos agentes, manchando "la imagen de la UIP y de los profesionales que componen una unidad de élite de la Policía Nacional".

"No son drogadictos. No son agresivos", expresaba la SUP, el sindicato unificado de policía.

Esta crítica tan dura ha desatado la polémica en las redes sociales.

La serie relata una situación de un desahucio donde acaba falleciendo una persona, y las dificultades que encuentran los investigadores para conseguir esclarecer lo sucedido.

