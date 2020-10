'La Llorona' y 'Places', mejores cortometrajes emergentes a nivel regional y nacional en la clausura de Fecicam

Por su parte, el praxinoscopio de la categoría Piloto de Serie Nacional que se estrena este año se lo ha llevado 'Sígueme', de Nuria Cancela; mientras que el Premio del Público se lo ha llevado el cortometraje 'Endivias', del director ciudadrealeño Gonzalo Gómez-Ullate.

Sin puesta de largo ni alfombra roja, sin actuaciones y sin la magia y el encanto que envuelve cada año la noche de entrega de premios, debido a las restricciones que impone la pandemia, la sala Living Room de Ciudad Real ha acogido el acto de clausura en el que "no ha fallado el humor que caracteriza cada año al fin de fiestas de Fecicam", ha informado la organización del evento en nota de prensa.

La artista multidisciplinar Margarita Blur, vestida como el resto de la organización de los años 80, ha sido la encargada de poner la nota fresca a un acto sencillo pero con "mucha carga emotiva". "Me dijeron que me vistiera de algo ambientado en este año y yo he dicho pues me visto de 'movida'", ha dicho la artista.

El acto ha consistido en la proyección de un video que se ha emitido de forma simultánea en la sala y en la web oficial