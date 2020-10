Turismo.- La provincia representará al segmento de interior en la Mesa del Turismo de Andalucía

Así lo ha indicado a Europa Press después de la reciente asamblea de la patronal regional en la que fue designado por mayoría absoluta. De hecho, obtuvo "el voto de todas las provincias menos Sevilla", que votó al propio candidato que presentaba este territorio.

Ayala, que ocupará el cargo durante dos años, ha valorado el "buen trabajo" llevado a cabo por su candidatura para lograr este respaldo en la federación y hacer más presente a la provincia jiennense en este ámbito. "Jaén no ha estado sentada en la Mesa del Turismo de la Junta y ahora por fin vamos a estar y el turismo de interior va a estar representado por la provincia de Jaén en toda Andalucía", ha valorado.

En este sentido, ha puesto de relieve la necesidad de que en los centros de toma de decisiones para el sector se tenga en cuenta a los territorios de interior, "con sus peculiaridades", como "las de Jaén, donde el 95 por ciento de los negocios son familiares".

Además y aunque asume esta responsabilidad en una "situación complicada" marcada por la pandemia de Covid-19, se ha mostrado convencido de que también hay "oportunidades de que la voz de Jaén en el turismo de interior esté en la Consejería" y se tengan en cuentan sus demandas en cuanto a regulación, legislación y promoción.

De este modo, entre los objetivos marcados, ha aludido a la revisión de las normativas que regulan las diferentes tipologías de alojamientos, así como una mayor implicación de las zonas de interior en las políticas turísticas de la administración, la lucha contra la competencia desleal y la búsqueda de la simplificación administrativa para evitar la burocracia existente.

PRIORIDADES EN JAÉN

Con respecto a los principales retos que, en particular, tiene por delante el sector en Jaén, Ayala ha hablado de "dos prioridades" que no son nuevas. Se trata de las vías de comunicación y la competencia desleal, asuntos sobre los que van a ser "muy constantes" tanto con la Consejería de Turismo como con la de Fomento" puesto que son la "gran carencia".

"Por un lado, la dificultad del viajero para llegar a los destinos en Jaén y, por otro, la competencia que se nos está haciendo por parte de establecimientos ilegales, que no cumplen la normativa, no están dados de alta y se comercializan en los mismos canales que los que sí están legales", ha comentado no sin lamentar el "daño tremendo" que hacen al ámbito empresarial y al laboral.

Al respecto, ha mostrado su desacuerdo con la delegada territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Jaén, Raquel Morales, quien el pasado agosto apuntó que los alojamientos turísticos irregulares en la provincia están "bajo control", con cifras que "no son significativas".

"No es así para nada. Es algo que está ahí, que está latente y que perjudica tanto al sector turístico como al consumidor porque no tiene las mismas garantías de calidad y mucho menos de seguridad que cualquier establecimiento que está sometido a cualquier inspección", ha manifestado el presidente de asociación jiennense.