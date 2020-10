Compromiso, confianza, control y conocimiento de uno mismo; lecciones de Nadal que transmitir a los jóvenes

En una entrevista a Europa Press, ha explicado que cuando competimos y ocupamos una posición de referencia de grupo social la biología, con los incrementos de testosterona, hace que se reduzca el nivel de empatía.

Esto es "difícil de gestionar" porque "nuestra biología nos condiciona". Sin embargo, Rafa Nadal ha generado la fortaleza del cerebro competitivo, empezando por el compromiso, que se entiende por saber los objetivos y cómo alcanzarlos.

Cuando un joven trabaja por un objetivo, "esto hace que aumente su nivel de tetosterona y autoestima y esto es positivo". Hace que esté "motivado".

La segunda parte sería el control; saber cómo son mis emociones y cómo manejarlas (no controlarlas). De este modo, se evita que, cuando sentimos frustración por no ganar, no caigamos en la rabia; y cuando sentimos alegría, no caigamos en la euforia. "Ver en su justa medida las emociones", ha indicado.

La tercera es confianza en uno mismo, en mis habilidades; y la cuarta la concentración para focalizar mi atención sobre mis prioridades siendo capaz de eliminar todas las demás. Por último, el conocimiento de mí mismo, de mis fortalezas y debilidades porque esto último también permite ser humilde.

En este sentido, se ha referido a una frase de Rafa Nadal, "he aprendido a entrenar con dolor", que le encantó porque es el "nivel máximo de conocimiento de ti mismo".

Así, sabiendo tus limitaciones sabes cómo adaptarte, y "cuando no llego no me enfado, me frustro, pero en esa frustración soy capaz de reconocer a los demás", que el oponente "ha sido mejor que yo".

Ha destacado que Nadal, "lo que hace no es decir cómo hay que comportarse, sino ser ejemplo de".

Ha añadido que, "al final, el joven va a tener referentes positivos y negativos todos los días, porque siempre va a haber gente que va a predicar el autoritarismo o el egocentrismo" y "si algo nos está enseñando esta pandemia es que, o colaboramos entre todos, o el esfuerzo que hace cada uno en su casa no sirve de nada".

Para ello, hay que "incrementar la capacidad crítica de los jóvenes", con el objetivo de que no se dejen "arrastrar por los primeros demagogos que les engañan".

"Rafa Nadal es un ejemplo de no pensar exclusivamente en él", ha añadiendo reconociendo que una prueba es que "pudiendo pagar sus impuestos en Andorra, y ganar más, los paga en España". "Es un ejemplo como persona y como deportiva", ha aseverado.

Frente a los jóvenes, ha abogado por que los adultos predicen "con el ejemplo" porque los adultos "son el ejemplo de los jóvenes".