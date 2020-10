Fani cuenta que su relación con Christofer está en las últimas y desvela lo que más le gusta de Rubén

Tras el polémico polígrafo triple que tuvo lugar la semana pasada en el plató del Deluxe, que terminó con Christofer abandonando Mediaset enfurecido mientras María Patiño y Fani Carbajo intentaban detenerle sin éxito, en el último programa esa historia tuvo su continuidad, eso sí, sin Christofer en esta ocasión.

Y es que, acudieron el formato Rubén y Fani con el objetivo de averiguar la afinidad que hay entre ellos. Desde que volvieron de La isla de las tentaciones, siempre se ha comentado la tensión sexual que se percibe entre ambos cada vez que coinciden en un plató.

Sábado Deluxe se propuso cuantificarlo y, con la ayuda de una sexóloga, que hizo varias pruebas con ellos, verificó lo que muchos apuntaban: ambos tienen una compatibilidad muy alta, de un 70%. La especialista comentó que ambos coincidían en muchos aspectos y tenían una gran química. Además, desveló que, mientras lo que más le gusta a Rubén de Fani es su pasión, lo que más le gusta a Carbajo de él es su ambición y que es una persona muy familiar.

Esa ambición es una de las cosas que, según contó, más le han frenado siempre a Fani de Christofer. “Ser la única que trabaja, que lleva el dinero a casa… cuesta y duele”, reflexionó. Por su parte, Rubén incidió en que ya en la lista lo comentaba mucho. Al respecto tuvo un mensaje para Guzmán que, según Fani, no estaba viendo el programa: “Levanta el culo, espabila y y deja de usar a los demás”, expresó con contundencia.

Tal y como contó Fani, su relación con Christofer está prácticamente rota. Desde el polígrafo, no han mantenido relaciones porque ella no se encuentra cómoda y necesita un tiempo. De hecho, comentó que quería que Christofer se fuera de casa, pero que le dolía mucho verle sufrir y que quizá ese era el problema, que no se lo había dicho con la contundencia suficiente y él seguía luchando por la relación.

Respecto a un posible segundo idilio entre Fani y Rubén, este lo tuvo claro: “Mucho tiene que cambiar todo. Lo primero que tiene que hacer es solucionar sus cosas y terminarlas”, dijo mientras miraba a Fani.