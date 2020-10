El VII Congreso de UGT FICA Extremadura elige a Ricardo Salaya como nuevo secretario general con el 92,3% de los votos

El nuevo secretario general de FICA UGT ha sido elegido por los 110 delegados convocados a este 7º Congreso Regional que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Mérida, al que han acudido en representación de los 5.000 afiliados de esta federación.

Así, Ricardo Salaya sustituye a Miguel Talavera, que ha venido desempeñando el cargo de secretario general desde la constitución de UGT FICA Extremadura en junio de 2016 y antes, en la antigua MCA-UGT, desde noviembre de 2013.

Tras la votación, la nueva Comisión Ejecutiva de UGT FICA ha quedado conformada, junto a Ricardo Salaya, por Paulino Guardado como secretario de Organización y Administración; Laura Méndez como secretaria de Política Sindical y Negociación Colectiva, y Paulino Sánchez y José Joaquín Llena en la Secretaría Regional.

Además, en la Secretaría Sectorial Agroalimentaria, estará José Ruiz Jerez; en la Secretaría Sectorial de Construcción y Materiales de Construcción, Juan José Pedrazo Mogollón; en la Secretaría Sectorial de Energía y Agua, Aparicio Labrado Sánchez, y en la Secretaría Sectorial de Siderometalúrgico, Bienes de Equipo y Automoción, José Luis Barrientos Real.

En su intervención en el acto de clausura, el secretario general de UGT FICA, Pedro Hojas, ha resaltado el esfuerzo realizado por la Federación Regional para llevar a cabo este congreso que supone la "consolidación" de la Federación y que viene marcado por unas nuevas condiciones derivadas del coronavirus: "todos debemos aprender las lecciones que nos está dejando la pandemia", ha indicado, "y ahora es el momento de levantar el país".

Ha lamentado el clima político existente en el país en un momento de crisis en que se necesita que todos arrimen el hombro y llegar a acuerdos para salvar a las empresas, los empleos y la economía española. "Me da mucha pena que nuestros representantes políticos no puedan llegar a acuerdos", ha criticado Hojas.

"No están a la altura de las circunstancias ni de los ciudadanos", por lo que ha llamado "a rebajar la crispación", y a trabajar para aprovechar la oportunidad de construir un país mejor, ha destacado el dirigente de FICA UGT, quien ha considero que los agentes sociales y económicos están "dando ejemplo de que, cuando se tienen voluntad y ganas se pueden alcanzar acuerdos y buscar lo mejor para los trabajadores y las empresas para poder superar la crisis".

"En la situación en la que estamos hay que hartarse de negociar, hay que abusar de la negociación para así poder reconstuir el país", ha destacado Pedro Hojas, quien como ejemplos ha citado los acuerdos en los protocolos sanitarios en los sectores y empresas, las negociaciones para acordar las condiciones de los ERTEs, el acuerdo para el ingreso mínimo vital o el teletrabajo.

"Si los agentes sociales hemos estado hasta el final y hemos llegado a un acuerdos, ¿por qué no es posible alcanzarlo a nivel político? Si los partidos políticos no llegan a acuerdos nos lo ponen mucho más difícil para salir de esta situación", ha planteado.

Además, Pedro Hojas ha insistido en que "la pandemia ha mostrado las debilidades estructurales de nuestra economía y al mismo tiempo la fortaleza de nuestras empresas y nuestros trabajadores para adaptarse a la situación", ha subrayado.

Durante esta crisis se ha creado "un escudo social como no se conocía", una diferencia fundamental con la crisis anterior "que lo único que hicieron fue quitarnos derechos a los trabajadores y las trabajadoras", según señala FICA UGT Extremadura en nota de prensa.

"En esta, en cambio, se ha buscado un escudo social con los ERTEs, con el salario mínimo social, que hay que mejorar en muchos aspectos, pero ahí está. De esta pandemia no podemos salir peor de lo que estamos", ha señalado Hojas, quien ha resaltado que "se están poniendo muchos recursos en ayudar a las empresas, por supuesto que hay que hacerlo, pero necesitamos empresas comprometidas que no despidan a los trabajadores a las primeras de cambio".

Ante esta situación, "la solución no son los EREs extintivos, ese no es el camino, la solución no va a venir por el despido de trabajadores", ha reiterado. "No vamos a permitir que haya quien intente aprovechar la pandemia para adoptar ajustes o deslocalizar producciones, quien lo intente nos va encontrar enfrente".

Ha recordado que el sector agrario es muy importante en Extremadura por su vinculación con la agroalimentación, y su desarrollo requiere "de un empresariado con altura de miras para promover un empleo de calidad y con derechos que haga atractivo el trabajo en el campo, algo que repercutirá directamente en la fijación de población en el entorno rural y derivará en crecimiento económico para las comarcas".

Ha añadido además que "el sector agroalimentario es estratégico para la economía regional, pero hace falta potenciarlo mediante inversiones y planes de futuro.", ha subrayado Hojas, quien ha considerado que "es urgente y necesario acabar de una vez por todas con las carencias de infraestructuras y de redes logísticas de las que adolece Extremadura que no hacen mas que frenar su desarrollo industrial y ahondar más en su despoblación".

Además, ha criticado las dificultades que se han tenido que sortear para sacar adelante el convenio del campo de Extremadura 2019-2020, en el que "las patronales agrarias demostraron su escasa fiabilidad e hizo falta una convocatoria de huelga para sacarlo adelante en el acto de mediación previo".

En este contexto, ha reclamado "un convenio estatal que homogeneice las condiciones laborales y garantice derechos", La regulación del trabajador agrario se encuentra atomizada en convenios de ámbitos inferiores "que son reiteradamente incumplidos por los empresarios dando lugar a que el empleo en el sector se caracterice, desgraciadamente, por la precariedad, la inestabilidad y la temporalidad".

Finalmente, ha señalado que no podemos permitir que los trabajadores del campo "vivan con unas condiciones laborales del siglo pasado", ha señalado, por lo que ha reafirmado que van "a seguir luchando por dignificar el campo español".

MODERNIZACIÓN SIN RUPTURA

Por su parte, el nuevo secretario general de FICA UGT Extremadura, Ricardo Salaya, ha puesto en valor el papel de la militancia y la necesidad de integrar de manera efectiva a sectores y secciones sindicales en la gestión de la federación en cumplimiento del mandato estatutario, dando reconocimiento a una realidad que ya no es la de los 130 años de historia de UGT, que están impresos en nuestro "código genético".

Una situación que "nos obliga a asumir un modernización sin ruptura que nos permita dar a los niveles del sindicato que realmente nos hacen fuertes, que no son otros que los que están inmersos en la realidad del trabajo diario en las empresas y los tajos, el protagonismo y la responsabilidad que les corresponde", ha resaltado.

En ese sentido, Salaya ha resaltado que "Extremadura tiene un déficit histórico respecto a su escaso tejido Industrial", ha señalado, "y este momento de crisis puede ser una oportunidad, para que llegue el necesario cambio de modelo productivo del que llevamos hablando 20 años" ya que según ha dicho, se dan dos circunstancias, como son el Gobierno estatal y regional "está por la labor", y Europa ha puesto recursos para que esto sea posible.

Finalmente, Salaya ha concluido asegurando que "ahora no hay excusas", y por eso el lema del congreso 'Industrializar Extremadura' es el momento, y los sectores que agrupa UGT FICA son "claves", ya que son Agroindustrial y Energías Renovables.