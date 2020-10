Sainz: "Sería muy injusto pensar que he tenido mala suerte por no conseguir cinco Mundiales"

"Estoy contento con lo que he conseguido, con el reconocimiento de la gente y de las instituciones, tengo una familia fantástica. No me puedo quejar, sería muy injusto pensar que qué mala suerte no conseguir los cinco. En mis sueños, ni se me hubiese pasado por la cabeza ganar dos Mundiales de rallys y tres Dakar", declaró en la 'Mesa redonda de campeones' de la Fundación Princesa de Asturias, en la que participó junto a su hijo Carlos Sainz.

El madrileño, primer piloto en ganar en todas las superficies en el Mundial de Rallys (WRC), aseguró que sus claves son "trabajo, ilusión, ganas y cuidarse". "Me hubiese gustado ganar algún título más, pero disfruté e hice muchos amigos", dijo, aunque reconoció que le queda la 'espinita' de aquel Rally de Gran Bretaña famoso por el 'trata de arrancarlo' de Luis Moya. "Ese RAC de Inglaterra me hubiese gustado ganarlo. Ha sido de los rallys que más rabia me dio", confesó.

"Me gusta soñar, me gustaba de pequeño y me sigue gustando. Son situaciones que visualizas y te preguntas ¿por qué no? ¿Por qué un piloto español no puede ir rápido en tierra, porque lo digan los nórdicos? Con ilusión y con ganas se puede conseguir. Mi vida ha sido reivindicativa, me obsesionaba de qué manera podía hacerlo mejor, ir a Finlandia y ganar a los finlandeses, o ganar el RAC de Inglaterra", prosiguió.

Todos sus éxitos le han dado "satisfacciones diferentes", aunque recuerda con especial cariño su victoria en un Rally de San Remo por las declaraciones previas del entonces gerente del equipo Lancia del Mundial de Rallys, Cesare Fiorio. "Vinimos a un rally Príncipe de Asturias, corríamos con un Sierra Cosworth con dos ruedas motrices. Vino el hijo de Cesare Fiorio -Alex- y fue un rally complicado, con algo de lluvia, había un tramo que patinaba. Al final del rally, Fiorio nos sacó no sé cuántos minutos", manifestó.

"En una rueda de prensa, periodistas españoles le preguntaron a Cesare Fiorio qué pensaba de Carlos Sainz. Él contestó '¿qué me aporta Carlos Sainz? El otro día estuvo mi hijo corriendo contra él y le sacó no sé cuántos minutos'. Ese comentario me escoció y me espoleó, y me dije 'algún día te mostraré por qué tienes que tener a Carlos Sainz en tu equipo'", rememoró.

"Ese San Remo quería mandar ese mensaje. Nos despertamos lloviendo sin parar. Empieza a haber niebla, y dije que tenía que jugármela. Acabamos los dos días primeros con cinco Lancias detrás, llegando a la neutralización frente a la fábrica FIAT. La imagen del Sierra Cosworth con cinco Lancias detrás no se me olvidará nunca", afirmó.

Sainz, que no descartó volver a correr el Rally Princesa de Asturias y que reconoció que fue el fallecido Colin McRae el que le convenció para correr el Dakar, reiteró que compite "para ganar", su "único objetivo", y que nunca piensa en los accidentes que ha tenido.

Además, también asesora a todos los pilotos que le piden consejo. "Trato de dar mi opinión a todo el mundo que me viene a pedir consejo. Dar los pasos para ser profesional del mundo del motor no es fácil en ninguna especialidad, pero los sueños hay que creérselos", expresó.

Sobre su hijo, el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren), bromeó con que "siempre quiere conducir él" cuando van juntos en el coche, y alabó su profesionalidad. "Se sufre y se disfruta, pero cuando eres piloto se disfruta con más serenidad", dijo sobre las carreras de su hijo.

Por último, descartó presentarse a presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), un cargo para el que le ve preparado el presidente de Dorna, Carmelo Ezpeleta. "No tengo yo cara de político", dijo entre risas. "Ya lo intentó con el Real Madrid y es mejor tenerlo alejado", añadió su hijo.