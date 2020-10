Más de 14.400 mujeres participan este año en el programa de detección precoz de cáncer de mama en Baleares

Según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo este sábado en una nota de prensa, desde el pasado enero y hasta el mes de septiembre, el Programa ha logrado una participación del 80% gracias a la confianza que las mujeres han depositado en las medidas de seguridad que se han adoptado para evitar contagios de la COVID-19.

Así, tal y como han explicado las responsables del Programa, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se celebra el lunes, hasta el mes de septiembre, se ha citado a 17.998 mujeres de Baleares para hacerse una mamografía, de las que 14.406 han sido atendidas, lo que representa una participación del 80,04%.

Del total de mujeres atendidas, 712 mujeres -el 4,94 % de las exploradas- han sido derivadas a los servicios oportunos para hacerles estudios complementarios con el objeto de llegar a un diagnóstico que confirme o descarte el cáncer.

En cuanto a la situación por islas, en Mallorca se ha llamado a 12.668 personas, de las cuales 10.097 han acudido a la cita médica (79,70%). Han resultado positivas las pruebas de 542 mujeres, que han sido derivadas por estudios adicionales (5,37%).

Mientras, en Menorca, las mujeres citadas han sido 2.155 y se han realizado 1.818 mamografías (84,6% de participación). De estas, 56 han sido positivas (3,08%).

Finalmente, en Ibiza y Formentera, se ha citado a 3.026 y 149 mujeres respectivamente, de las que han acudido a la cita 2.350 y 141 (77,66%-94,63%). Han resultado positivas 114 pruebas (4,85% del total de las realizadas).

IMPACTO DE LA PANDEMIA

Por otro lado, sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama, la Conselleria ha reconocido que este ha sido elevado.

En este sentido, ha explicado Salud, durante el estado de alarma se interrumpieron las invitaciones para realizar las mamografías de cribado de cáncer de mama debido al carácter no urgente del cribado y con el fin de disminuir la transmisión a la población participante.

Sin embargo, ha continuado, todas las unidades de diagnóstico mantuvieron la actividad para realizar estudios adicionales pendientes y los seguimiento urgentes.

El día 19 del pasado junio se retomaron las mamografías de cribado del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama, manteniendo las medidas de seguridad establecidas, es decir, citaciones telefónicas; espaciado de citas y petición de puntualidad para evitar acumulación de personas en la sala de espera; realización de un cuestionario de salud y recordatorio de las 3M, uso de las mascarillas, distancia interpersonal e higiene de manos. Actualmente, además, para recuperar la actividad, se dan citas también los sábados y domingos.

RECURSOS DEL PROGRAMA

En cuanto a los recursos del Programa, la Conselleria ha recordado que este está dirigido por una oficina técnica que pertenece a la Dirección General de Salud Pública y Participación, formada por una médica coordinadora; así como tres enfermeras y siete auxiliares administrativos.

Por otro lado, el Servicio de Salud dispone de siete unidades de exploración con ocho mamógrafos en los hospitales de Son Espases, Son Llàtzer (2), el Comarcal de Inca, el de Manacor, el Mateu Orfila, Can Misses y el de Formentera. En estas unidades trabajan para el Programa 38 técnicos especialistas en radiología. Para hacer la doble lectura independiente de cada mamografía participan 22 radiólogos.

Asimismo, hay unidades de diagnóstico en un hasta seis hospitales coordinadas con la oficina técnica. En estos centros sanitarios participan servicios de radiología, ginecología, cirugía y anatomía patológica.

RECOMENDACIONES

Para evitar el riesgo de sufrir cáncer de mama, la Conselleria ha destacado la importancia de mantener un estilo de vida saludable y ha dado algunas recomendaciones.

Entre estas recomendaciones se encuentran el no fumar, o si se fuma pedir ayuda para dejarlo; moderar o eliminar el consumo de alcohol; practicar ejercicio físico; si se cría es mejor hacerlo con lactancia materna; no consumir tratamientos hormonales sin indicación médica; y si se tiene entre 50 y 69 años, participar en el cribado, al cual, si no se ha recibido invitación se puede contactar llamado al 900 102 560 o a través de la web cancerdemama.caib.es, entre otras.

EL CÁNCER DE MAMA, EL TUMOR MALIGNO MÁS FRECUENTE EN LAS MUJERES

Finalmente, Salud ha recordado que El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres, tanto a nivel mundial como europeo y en los países occidentales. En España se ha estimado que en 2020 se habrán diagnosticado 32.953 nuevos casos de cáncer de mama femenina.

Además, continúa siendo el tumor que más mortalidad provoca en mujeres. Sin embargo, continúa su tendencia descendente desde el año 1992. El riesgo de presentar un cáncer de mama antes de los 75 años es del ocho por ciento en las mujeres europeas (una de cada 12 mujeres).

Asimismo, existen numerosos factores que influyen en el riesgo de sufrir cáncer de mama, algunos de los cuales son no modificables como la edad, factores hormonales endógenos (exposición prolongada a altas concentraciones de estrógenos, por inicio temprano de menarquía o retraso de la menopausia), así como los antecedentes familiares.

Si bien, existen otros factores de riesgo que sí son modificables, como es el caso del tratamiento hormonal sustitutivo implica un incremento de riesgo del 20% respecto a quienes no recibieron este tipo de tratamiento. En el caso del tratamiento con anticonceptivos orales, depende de las combinaciones hormonales utilizadas.

El consumo de alcohol ha demostrado ser otro factor de riesgo para este cáncer, aumentando el riesgo hasta un 30% en las mujeres que beben. Además, los estudios sugieren un aumento moderado del riesgo de sufrir cáncer de mama en mujeres que fuman.

Por su parte, el parto es un factor protector y reduce un 10% el riesgo frente a quienes no han parido, al igual que la lactancia materna, que reduce el riesgo un dos por ciento por cada cinco meses de lactancia. También la actividad física se ha relacionado como factor protector en las mujeres postmenopáusicas.

Finalmente, la Conselleria ha apuntado que la presencia de una proporción mayor de grasa corporal incrementa el riesgo de cáncer de mama en mujeres postmenopáusicas hasta un 10% respecto a las no obesas; así como que la exposición a radiaciones ionizantes en procesos diagnósticos o terapéuticos médicos también incrementa el riesgo de cáncer de mama