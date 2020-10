Bárbara Blasco: "Hay mucho vocabulario para expresar el amor, pero seguimos teniendo la enfermedad como tabú"

Así lo ha declarado la autora, en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación de la novela con la que se ha hecho con el galardón, 'Dicen los síntomas'.

En esta historia, Virginia, que nunca ha mantenido una buena relación con su padre, se siente obligada a visitarlo a diario y a hacerle compañía cuando este es ingresado gravemente enfermo en una clínica de València. En esa habitación de hospital se ponen a prueba los vínculos con su madre y con su hermana, precisamente en un momento crítico en la vida de la protagonista. Además, un nuevo paciente, un hombre enigmático y no carente de atractivo, ocupa entonces la cama vecina.

En 'Dicen los síntomas', el lector encontrará "una novela que reflexiona sobre la enfermedad y que, a pesar de transcurrir en un hospital, contiene cierto humor, ironía, amor y una sorpresa final", asegura la escritora.

En el contexto actual de pandemia, el tema de la obra "puede parecer un poco oportunista, pero ha sido una casualidad". "Me apetecía hablar de la enfermedad, aunque ahora estamos hipocondríacos como sociedad, me sigue faltando verla desde otro sitio".

ESCRITURA "VISCERAL"

El jurado del premio ha calificado su escritura como "turbadora". Preguntada por qué opina sobre este adjetivo, comenta entre risas: "Yo no tengo ni idea, para mí la normalidad soy yo". Pero añade: "Es verdad que intento llegar al tuétano y mi escritura suele ser visceral, me gusta ver lo que hay en el límite y me apetece escribir historias que sacudan y hagan pensar".

Respecto al paso que supone recibir el Premio Tusquets, Blasco apunta que es "jugar en primera y no en tercera regional". Considera que este nuevo título es "más maduro" que sus obras anteriores.

Se da la circunstancia de que la ganadora del Tusquets de la edición pasada también fue otra autora valenciana -Elisa Ferrer con 'Temporada de avispas'-. De hecho, ambas son vecinas. "Esta tierra tiene mucha creatividad y a veces sale en forma de premio", señala.

Bárbara Blasco (València, 1972) es licenciada en Periodismo y ha estudiado dirección cinematográfica en el Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya, y guion de cine en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba. Es autora de las novelas 'Suerte' (2013) y 'La memoria del alambre' (2018), y en la actualidad colabora habitualmente en Valencia Plaza e imparte clases en el Taller de Escritura Creativa de Fuentetaja.