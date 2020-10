Fuentes ve en Villarroel una "magnífica" portavoz por su implicación en Cs y cree que Igea no se sentiría "a gusto"

Fuentes se ha referido a la situación del partido en una entrevista concedida a Europa Press, en la que se ha referido a la designación del nuevo Comité Autonómico, unos nombramientos que se realizan de forma directa desde la Dirección general del partido encabezada por Inés Arrimadas.

Ante esta situación, Fuentes ha considerado que Francisco Igea, quien se midió con Arrimadas en las primarias para liderar el partido y defendió la elección de los comités autonómicos a través de unas Primarias, "no se sentía a gusto designado por una dirección".

Tras recordar que el actual vicepresidente de la Junta abandonó sus responsabilidades dentro del Comité Autonómico, ha insistido en que no estaría cómodo ahora, ya que él defendía "otra visión, otra forma de partido".

Sobre el liderazgo de Gemma Villarroel, Fuentes ha asegurado que es una "magnífica portavoz y coordinadora". "Estoy encantado de que una persona como Gemma, quien tiene una implicación absoluta con el partido, sea la portavoz", ha manifestado el actual presidente de las Cortes que también ocupa un lugar como vocal en la Dirección regional del partido después de años en la Portavocía.

"Cualquier labor que se me ha encomendado desde el partido siempre la he aceptado y realizado con cariño y dedicación", ha defendido, al tiempo que ha recordado que la decisión de designar a Villarroel como portavoz parte del Comité Ejecutivo al que él mismo pertenece. "No puedo estar más de acuerdo".

En cuanto a la posibilidad de que existan tres voces en el partido en referencia a Villarroel, Igea y él mismo ha defendido que cada uno tiene claro el 'rol' que representa y ha aclarado que la Portavocía del partido es de Gemma Villarroel y es ella quien debe trasladar a la ciudadanía lo que opina la formación naranja sobre todas las cuestiones.

"No tiene porque confundir a los ciudadanos", ha aseverado, al tiempo que ha asegurado que existe una coordinación entre el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el Gobierno regional y ha informado de que se establecerá un nexo de unión entre el Comité Autonómico de Ciudadanos el Grupo Parlamentario y los miembros del Gobierno.

"Habrá esa fluidez en la toma de decisiones", ha concluido.