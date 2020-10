Marta Sánchez: "Le pido a mi hija que intente no ser una más"

Marta Sánchez no ha querido perderse una vez más las campañas de prevención e investigación que se realizan cada año en torno al Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

"No me quiero morir sin ver cómo sale una cura para el cáncer", declaraba entre lágrimas.

Confesaba que es un tema que le preocupa bastante al haber habido casos en mujeres de su familia con esta enfermedad. "Todos los años me hago una revisión y después de los antecedentes familiares, hay veces que me la hago dos veces. Conozco tantos casos, que tengo un poco de paranoia", confesaba.

Coronavirus y nuevos proyectos

La situación de pandemia ha afectado en gran medida al mundo de la cultura. Sin embargo, Marta Sánchez confiesa no encontrarse en una mala situación. "A mí los planes no se me resisten ni con Covid, la verdad es que tengo mucha suerte, porque no paro. Acabo de sacar un nuevo tema y sigo componiendo para sacar más música", ha reconocido.

Además, ha confesado que próximamente le gustaría "recorrer España cuando todo sea posible" con un nuevo proyecto que tiene en mente, "se llamará A solas con Marta"

La cantante pasó los meses de confinamiento en las Islas Canarias, junto a Federico, su pareja, y su hija Paula. "Me pilló allí trabajando y no me dio tiempo a regresar a Madrid. Entonces le puse un billete corriendo a mi hija y me la traje conmigo", dijo.

La crítica situación le ha servido para darse cuenta de que "estaba demasiado obsesionada con trabajar", por lo que ha aprovechado estos meses para "disfrutar de una paz que no había disfrutado en años".

La adolescencia de su hija

Su hija Paula estuvo presente en la entrevista de la presentación de la campaña, donde se pudo ver que se había convertido ya en toda una adolescente. La joven aún no sabe qué quiere hacer en un futuro, pero su madre está segura que haga lo que haga triunfará.

"Es una niña que se va a defender siempre en todo lo que haga, porque tiene mucho carácter y mucho amor propio para triunfar. Siempre le he dicho, que en lo que haga intente no ser una más. Que siempre sea una persona que destaque".

Aunque reconoce que le gustaría que fuera cantante como ella. "Mi hija canta muy bien y tiene una creatividad increíble. Me gustaría que siguiera mis pasos", confesó.

¿Posible boda?

"No es el momento de pensar en una boda", reconocía cuando se le preguntaba por su situación con su actual pareja y si tenían intención de dar un paso más allá. "Yo estoy feliz ahora así, no necesito casarme, yo ya me siento muy casada. Estoy súper bien así. Me gusta mucho la vida que tenemos ahora".