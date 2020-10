Errejón da un toque a Sánchez sobre el CGPJ: "El Gobierno tiene que dejar de dar por supuestos los apoyos"

El diputado de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha advertido este sábado de que el Gobierno tiene que dejar de "dar por supuestos" los apoyos para acometer la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque ha admitido que su formación aún "está trabajando" la propuesta.

"El Gobierno se tiene que acostumbrar a que los gobiernos en minoría no imponen, negocian. No nos gusta que den por supuesto cosas y que presenten cosas para luego, como a toque de silbato, pidan el apoyo. Así no se funciona", ha señalado Errejón en una entrevista concedida al programa Parlamento de Radio 5.

Errejón ha admitido que a su formación le preocupa una reforma "que la inmensa mayoría de los juristas están calificando de errónea". Y es que aunque ha tildado como "intolerable" la posición del PP al negarse a negociar, también ha advertido de que la solución propuesta puede ser negativa.

"Le pido a todo el mundo que imagine que ese derecho del Gobierno en nombrar por mayoría absoluta el CGPJ si se aprueba va a estar vigente ahora y con todos los gobiernos que vengan después", ha alertado.

Considera la propuesta de reforma planteada por el Gobierno como "preocupante" porque "hay cosas que se pueden hacer en el corto plazo pero que luego se quedan y pueden tener consecuencias negativas". Según ha advertido Errejón, las mayorías "van y vienen" y a los gobiernos hay que exigirles que se comporten "sabiendo que están de paso", por lo que ha pedido que elaboren normas que amparen "a unos y a otros".

No obstante, Errejón ha apostado por que se limite el mandato y las funciones del CGPJ cuando esté interino y por abordar cómo es en España el acceso a la carrera judicial, ya que si se necesitan muchos años y es "muy caro" solo llegarán los que pertenecen a familias más privilegiadas e imprimirá un sesgo al tercer poder del Estado.

"Hay muchas cosas que se pueden revisar y queremos hacer un estudio tranquilo de las alternativas que haya", ha apuntado Errejón.

Sobre si se ha equivocado el Gobierno al "tirar la toalla" en la negociación con el PP, Errejón ha criticado que el partido que encabeza Pablo Casado está en una especie de "rebeldía contra las instituciones", que le pone difícil al Gobierno la interacción con la formación.

Según ha criticado, el Partido Popular está "secuestrando" la renovación de órganos constitucionales utilizando una minoría de bloqueo y veto "porque quiere". "Eso es una zancadilla al funcionamiento normal del sistema político español. Es una actitud de creerse que las instituciones son suyas y hemos llegado a esta situación por culpa del Partido Popular", ha señalado.

Desde su posición, "claramente republicana" en términos de filosofía política, cree que los poderes que los ciudadanos delegan tienen que poder ser controlados y tienen que permitir el acceso de "gente trabajadora" y sin título. "Hay que garantizar que hay contrapesos que hacen que ningún poder se puede comportar de forma arbitraria", ha señalado.