Una concejala de VOX renuncia a su acta por las "irregularidades" internas del partido y la "permisividad" hacia el PP

"La extrema decepción ante los ataques recibidos por compañeros de su mismo partido en la Región de Murcia, las irregularidades internas de este a nivel regional y la deriva permisiva de VOX hacia el Partido Popular de Murcia, me han llevado a dejar el acta", ha declarado la edil de VOX.

"El clientelismo que se está creando dentro de la formación a nivel regional, ha sido el detonante, para que otros concejales abandonen la formación hace pocos meses y algunos se estén planteando también esta misma opción", ha añadido.

La edil siente una "gran decepción" tras trabajar "duramente para denunciar las irregularidades de aquellos que parasitan nuestras instituciones y ver cómo mi partido mira hacia otro lado, porque a él también le conviene una vez que ha entrado en las instituciones, ha sido el acicate final para tomar esta decisión".

Sin embargo, ha querido lanzar un mensaje tranquilizador a todos los lumbrerenses que depositaron su confianza en nosotros "porque no se quedan sin representación, Francisco Rodríguez, antiguo coordinador de VOX en Puerto Lumbreras, y segundo en la lista electoral, será quién tome el relevo para defender nuestros principios y valores cómo concejal no adscrito, continuará denunciando las constantes irregularidades de nuestro Ayuntamiento y su equipo de gobierno".

"Cuando se inicia una labor persiguiendo unos valores claros y concisos, no se pierde de vista el camino a seguir y si los partidos los olvidan o relegan, ha llegado el momento de seguir ese trabajo de distinta forma, pero siempre manteniéndonos firmes, para no defraudar la confianza que, en su momento, depositaron en nosotros todos nuestros vecinos, a los que se les debe el máximo respeto, en el entendimiento de que siempre estaré dispuesta a colaborar para el bien de la ciudad que me ha acogido y por la que trabajare allí donde me encuentre", ha concluido.