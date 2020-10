Piden ayuda para encontrar a la madre de Jaume Collboni, desaparecida este viernes

PERSONA QUE S'HA PERDUT AL VILOSELL

Es fa saber que la mare del Collboni, fa unes hores ha sortit a caminar i no ha tornat. Qui l'hagi vist, que baixi a la plaça de Sant Sebastià, per donar informació. També es demana la col·laboració de voluntaris per buscar-la pic.twitter.com/WeaTT4O02H