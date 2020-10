Presentada en el TSXG la solicitud de cautelar con la que los trabajadores pretenden paralizar el ERE de Alcoa

El comité de empresa informa de esta decisión, anunciada en cuanto la multinacional avanzó su intención de aplicar el despido colectivo para 524 empleados, en un comunicado con el logo de los tres sindicatos (CC.OO., CIG y UGT).

La cautelar, en concreto, pide la intervención o administración judicial de la planta de aluminio por parte de la SEPI (sociedad estatal de participaciones industriales) y "subsidiariamente que se ordene a Alcoa no comenzar con la paralización de las cubas y en consecuencia no ejecutar los despidos individuales en tanto no exista sentencia firme".

El ERE al que se oponen los trabajadores, en huelga indefinida desde hace días, llega después de un proceso de negociación fallido para la venta de la fábrica de A Mariña de Lugo a Liberty House.

En un último momento fue el Gobierno, a través de la SEPI, el que intentó adquirirla, pero la empresa también rechazó la oferta, entre acusaciones de ambas administraciones (la central y la gallega) de actuar "con mala fe" y para evitar tener un competidor en el mercado del aluminio.