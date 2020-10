Tu horóscopo diario: sábado 17 de octubre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 17 de octubre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te reirás bastante con una ocurrencia de una persona con la que colaboras en un asunto profesional o social y que estará de buen humor y con un talante muy colaborador en todos los sentidos. Será un día en el que las influencias serán positivas.

Tauro

Descansar y tomarse todo con calma es fundamental para ti hoy. Recuperar fuerzas te ayudará a sentirte mejor y si no puedes hacer algo de ejercicio, al menos intenta dar un paseo que te ayude a respirar profundo. Sentirás liberación mental.

Géminis

Te tomarás el día para estar junto a la gente que verdaderamente te importa y aprovecharás para demostrarle a ellos o a tu pareja la implicación que tienes y el amor que sientes. Hay aspectos que mejorarán mucho y lo cierto es que sentirás mucha liberación.

Cáncer

Estarás demasiado pendiente del móvil, quizá esperando un wasap para saber de una persona que está en algún apuro. Debes relajarte y dejar que esa información llegue cuando tenga que llegar. No adelantes los acontecimientos.

Leo

Querrás hacer demasiadas cosas que no has podido terminar durante la semana y eso es algo que te puede generar bastante estrés, y las prisas no te ayudarán a hacerlo mejor ni a sentirte bien. Piensa que lo importante eres tú y no los objetos ni lo doméstico.

Virgo

Quizá tengas que pararle los pies a un compañero o compañera o a una persona con la que compartes un espacio porque está invadiendo el tuyo o porque se está pasando de listo y pretende aprovecharse de algo que has hecho o es tuyo. Actúa, habla, no te quedes sin decir nada.

Libra

Si tienes hijos, hoy serán lo que marque tu día, porque no te importará dejar de hacer otras cosas que te gustan para volcarte en ellos y en sus necesidades, incluso cambiarás de idea en una decisión que habías tomado por su interés. Será una buena opción.

Escorpio

A veces te encuentras en un dilema entre lo que deseas hacer y lo que sabes que tienes que hacer y hoy será uno de esos días en los que te asaltarán bastantes dudas sobre tus opciones. No debes de preocuparte, aunque no lo creas, todo el mundo duda.

Sagitario

Cuidarse más es algo que debes proponerte con más intensidad. No dejes que esos caprichos gastronómicos o esos productos tóxicos, por mucho que te gusten, sigan dominando tu alimentación. Debes seguir el camino de la naturaleza.

Capricornio

Debes estar pendiente de algo relacionado con el móvil y no despistarte demasiado porque necesitarás tener controlado todo si quieres sentir una sensación de tranquilidad. Alguien te contará algo que te va a sorprender mucho.

Acuario

Hay algún problema de pareja que hoy va a saltar a la luz de una manera que no esperas. Quizá es el momento de hablar claramente y no seguir fingiendo por el bien de terceras personas o por los hijos. Debes aclarar cuanto antes lo que deseas de verdad.

Piscis

Ya has remontado un poco el ánimo y hoy estarás de acuerdo con la familia o con la pareja en hacer una visita a alguien que no te cae demasiado bien o a quien consideras algo tóxico. Harás el esfuerzo y te lo van a agradecer mucho porque saben lo que significa para ti.