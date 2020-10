Las ventajas para la salud de algunos alimentos... que son en realidad un mito

Corren por internet numerosos mitos sobre los beneficios en la salud de determinados alimentos, como la piña para adelgazar o la linaza para controlar la diabetes. Sin embargo, muchas de las funciones que se le atribuyen a estas comidas pueden ser erróneas, según recoge BBC.

Para desmontar estas leyendas urbanas, es necesario conocer que el cometido de los alimentos es aportar nutrientes a nuestro organismo. Una vez que nuestro sistema digestivo los ha absorbido, participan en ciertos procesos biológicos que favorecen el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo.

Por ejemplo, la vitamina B, el magnesio o el zinc participan en reacciones bioquímicas en nuestras células, las vitaminas C y E son antiosidantes, por lo que protegen del daño oxidativo. Por otro lado, el hierro es fundamental para que la hemoglobina transporte el oxígeno en la sangre.

Sin embargo, centrándonos en la vitamina C, cuyos beneficios para el organismo afectan al sistema nervioso, al sistema inmunitario y al metabolismo energético, es incapaz de ralentizar el envejecimento o prevenir enfermedades como los constipados.

Esto no quiere decir que lo que comemos no afecte a nuestro organismo. La dieta supone un factor de riesgo en Enfermedades No Trasmisibles (ENT), que provocan el 70% de las muertes en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las patologías respiratorias son cuatro de las ENT más frecuentes.

Varios estudios corroboran las ventajas para la salud de una dieta equilibrada. Uno de ellos, publicado en 2017, reveló que el aumento de la ingesta de verduras y hortalizas, fruta, frutos secos y pescado reduce el riesgo de mortalidad. De igual forma, otra investigación de 2019, concluyó que la dieta mediterránea es la más favorable para prevenir la diabetes de tipo 2 a largo plazo, además de enfermedades cardiovasculares.

Por otro lado, los cereales integrales, aquellos con el grano completo, los alimentos ricos en fibra y los lácteos son capaces de disminuir el riesgo de padecer cáncer colorrectal, según el informe de 2018 de la Fundación Mundial de Investigación en Cáncer (WCRF, por sus siglas en inglés).

La misma publicación relaciona el consumo alto de verduras, hortalizas y frutas con un menor riesgo de sufrir algunos tipos de cáncer de carácter respiratorio y de la parte superior del aparato digestivo.

Si nuestro objetivo es adelgazar de forma saludable, la WCRF afirma que el "consumo de alimentos con fibra dietética probablemente protege contra la ganancia de peso, el sobrepeso y la obesidad".

Para cerciorarnos de los beneficios médicos de los alimentos, extractos o principios activos, es conveniente consultar la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios, que se encarga de autorizar el uso terapéutico de los mismos.

Si lo que queremos es saber cuáles son las ventajas no terapéuticas de estos, entonces debemos acudir a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), responsable de estudiarlos, o la Comisión Europea, que publica un listado con las propiedades saludables de los alimentos.

También instituciones como la OMS, el Ministerio de Sanidad o la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) son fuentes fiables en las que verificar la información que podamos leer en internet.