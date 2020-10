Madrid prepara nuevas medidas para cuando decaiga el estado de alarma

Madrid ha prorrogado, de nuevo, las restricciones a la movilidad y las limitaciones de horarios y aforos en nueve de sus municipios, con el objetivo de "armonizar" su duración con la del estado de alarma por Covid-19, que previsiblemente terminará el viernes 24 de octubre. Misma fecha en la que el Gobierno regional aplicará nuevas medidas para tratar de frenar la expansión del coronavirus.

De esta forma, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado, este viernes, dicha prórroga que repercutirá a las localidades de Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz, así como en Madrid capital.

Así se alargarán las medidas, impuestas desde el 2 de octubre, en estos nueve municipios en los que no está permitido entrar o salir salvo por causas justificadas, como ir al trabajo o a un hospital. Además, de las reducciones de aforos en establecimientos hosteleros y comerciales de un 50 % y de horarios, ya que estos locales deberán cerrar a las once de la noche y no podrán admitir nuevos clientes a partir de las diez.

Por el contrario, se levanta, desde este viernes a las diez de la noche, dichas restricciones de aforos y horarios Alcalá de Henares, que aún seguían vigentes a pesar de poseer libertad de movimiento.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha informado de que la Consejería de Sanidad se encuentra trabajando en una orden para establecer las restricciones necesarias en la región cuando finalice el estado de alarma.

"A partir del viernes que viene a las 17:00 horas, necesitamos elaborar una orden que, tras el decaimiento del estado de alarma, establezca las nuevas reglas del juego en la Comunidad de Madrid", ha dicho el popular, que ya avisó de que serían medidas "contundentes", aunque no ha concretado de qué tipo.

Más allá de las restricciones en los municipios bajo el estado de alarma decretado por el Gobierno Nacional, Madrid mantiene su estrategia de aplicar el mismo tipo de medidas por zonas básicas de salud, con la diferencia de que en estos casos los parques deben permanecer cerrados y en las grandes localidades pueden abrir.

Del mismo modo, el próximo lunes, 19 de octubre, dejarán de aplicarse las restricciones activadas por la Consejería de Sanidad en las zonas básicas de salud de Villa del Prado, que afecta a los municipios de Villa del Prado y Aldea del Fresno; Humanes de Madrid; y Reyes Católicos, dada la mejoría de la situación epidemiológica en dichos ámbitos territoriales. Sin embargo, continuarán en vigor hasta el lunes 26 de octubre las medidas específicas previstas para las zonas básicas de salud de Arganda del Rey, Sierra de Guadarrama, Colmenar Viejo Norte, y Valleaguado, que han sido avaladas este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.