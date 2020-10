Mijas inicia una campaña de concienciación del uso de las plazas para personas con movilidad reducida

Esta campaña, impulsada desde Policía Local, junto con el gabinete de Tráfico, busca concienciar a la población con el fin de que empaticen con los usuarios de los estacionamientos reservados a personas con movilidad reducida, ya que, según ha explicado el alcalde en una nota, "se han detectado falsificaciones de estas tarjetas, tarjetas que no están en vigor debido al fallecimiento de su propietario, además de un elevado uso indebido por parte de familiares".

Además, ha valorado las 200 plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida con las que cuenta el municipio y que están "en constante actualización". "A través de la páginas web del municipio podemos encontrar un directorio con la geolocalización de cada una de estas plazas", ha explicado.

El plazo de concesión de estas plazas, una vez solicitado, está en dos semanas, además la ley establece que debe habilitarse una plaza por cada 40 estacionamientos, ha indicado el alcalde, "por lo que en Mijas ese porcentaje de plazas se supera con creces asegurando así que los usuarios que lo necesitan puedan contar con este tipo de estacionamientos a su disposición".

Por su parte, el también concejal de Transportes y Movilidad, Nicolás Cruz, puso en valor el trabajo realizado por el departamento de Tráfico de Policía Local en referenciar y geolocalizar cada una de estas plazas, así como el esfuerzo de Servicios Sociales para tramitar las tarjetas, que ha recordado, "son personales e intransferibles, teniendo validez en toda la región, sin perjuicio de su uso en toda la Unión Europea".

Desde Policía Local se están intensificando los controles y realizando investigaciones y han destacado que las multas por uso indebido de la tarjeta alcanza los 200 euros, aunque en el caso de que la denuncia fuese tramitada por la vía penal la cuantía podría ser muy superior.

Así, el agente José Manuel Rodríguez ha explicado el procedimiento que están llevando a cabo. "Comprobamos la validez de la tarjeta, que no esté caducada, el DNI de la persona, que no tiene por qué ser el conductor, y si la persona no viaja en el vehículo, conocemos los motivos. Actualmente, estamos realizando un censo de tarjetas para comprobar que los datos son válidos y al tenerlos informatizados podremos detectar si existe falsedad documental o suplantación de identidad", ha detallado.