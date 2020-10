Felip VI clausurarà el XIX Congrés de Directius CEDE a València

Es tracta del tancament de la jornada organitzada per la Confederació Espanyola de Directius i Executius, enguany centrada en 'El temps del lideratge transformador'.

Aquest congrés se celebra anualment des del 2000 i està posicionat com una cita ineludible per a directius i executius. "L'esdeveniment de referència per a la cúpula empresarial del país", ressalta l'organització en un comunicat.

Comptarà amb la presència d'exponents del panorama empresarial com Isidro Fainé, president de Fundació CEDE i de la Fundació Bancària La Caixa; José Luis Bonet, de la Cambra de comerç d'Espanya; Antonio Garamendi, de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE); Juan Roig, de Mercadona, o José Ignacio Goirigolzarri de Bankia.

Altres convidats seran Ángel Simón, vicepresident de Suez; José María Álvarez-Pallete, president executiu de Telefónica; Francisco Reynés, president executiu de Naturgy; Cristina Garmendia, presidenta de Fundació COTEC; Fernando Ruiz, president de Deloitte, i Hilario Albarracín com a president de KPMG.

La visió internacional l'aportaran líders com Carlos Slim, fundador de Grup Carso; Jonás Fernández, diputat en el Parlament Europeu, o Robert W. Lovelace com a vicepresident de Capital Group. El doctor Josep Baselga, vicepresident executiu de R+D en oncologia d'AstraZeneca, oferirà un prisma científic-mèdic de la situació actual.

Aquesta edició estarà vertebrada en el diàleg i la reflexió, amb l'objectiu d'oferir propostes de solucions per a fer front a la crisi. S'abordaran temàtiques com la transformació de les organitzacions, els desafiaments als quals s'enfronta l'economia espanyola o la innovació com a repte dins de les empreses.

FORMAT HÍBRID

Enguany, el Congrés de Directius CEDE tindrà format híbrid, restringit presencialment i retransmès per 'streaming'. En paral·lel se celebrarà la trobada de joves 'Talent en creixement', dirigit a estudiants d'universitats, escoles de negoci i Formació Professional. La fundació integra 36 associacions que representen més de 155.000 directius.