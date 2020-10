Tomares alberga una muestra que recorre 40 años de la obra del pintor sevillano Antonino Parrilla

La inauguración contó con la presencia del alcalde de Tomares, José Luis Sanz, que estuvo acompañando al pintor, considerado uno de los mejores de Sevilla de las últimas décadas, "un artista polifacético y representante del Realismo Fantástico Sevillano, que con esta exposición cuenta su vida durante los últimos 40 años, a través de su obra", detalla el Consistorio en un comunicado.

El alcalde se ha felicitado de que el regreso de la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento no ha podido ser más afortunado, "pues lo ha hecho a lo grande", con uno de los mayores artistas "que ha dado nuestra tierra y que ha elegido Tomares para exponer por primera vez en Sevilla tres décadas después, con una exposición que recorre la vida de este pintor mágico".

Por su parte, Parrilla ha señalado que es un honor realizar la exposición en esta localidad. "Cuando expongo, suelo moverme por cariño. Me encontré con el alcalde, en la Real Academia de Bellas Artes, y fue allí cuando me propuso realizar una muestra en Tomares". "Una semana después me estaba llamando cumpliendo con su palabra, algo que valoro mucho".

En 2008 fue el autor de la elaboración del cartel de la Feria de Tomares de ese año. Ahora, en la muestra se podrán ver las obras que han marcado sus diferentes etapas como artista.

En cuanto al acto de inauguración, contó con la actuación del Nano de Jerez, Manuel Fernández y Coral Reyes, al cante, y Paco León a la guitarra, en homenaje al pintor. Además, se reunieron otros grandes artistas sevillanos como el pianista Dorantes y el pintor Juan Lacomba. También estuvieron presentes la concejala de Festejos, Carmen Ortiz, y el concejal de Cultura, Eloy Carmona.

REALISMO FANTÁSTICO SEVILLANO

Parrilla "nació artista aún sin saberlo ni pretenderlo". Vivió el arte desde su infancia en la confitería familiar, y en las calles de su barrio de San Julián, descubrió el mundo de la pintura cuando ya frisaba la treintena y demostró al mundo que eso era lo suyo. Un artista de la escuela sevillana "formado en la academia y en los grandes museos de Europa y que desde hace muchos años ejerce su magisterio".

Profesor durante más de 30 años de la Escuela de Arte de Sevilla, es uno de los representantes, como escribió Fernando Martín Martín, del 'Realismo Fantástico Sevillano', que, al igual que ocurrió en la Hispanoamérica de los 70 con elRealismo Mágico, produce con sus obras "ese choque entre realidad y fantasía llegando a ese oxímoron tan del gusto del artista y del público en Sevilla que se arrastra desde el Barroco"

Su arte ha sido premiado a lo largo de su vida con numerosos galardones como laBeca Diego Velázquez del Ateneo de Sevilla (1980), o con el Primer Premio deCertámenes como el Nacional de Pintura de Jerez, Cádiz (1986), el de Escultura de la XIX Exposición Real Academia de Bellas Artes de Cádiz (1987) o del ConcursoInternacional del Cartel del Carnaval de Cádiz (1988), la medalla de plata del Salón International de Guillaume le Conquérant La Grange, Francia (1990) o la Mención Honorífica en la XL Exposición de Otoño de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla (1991).

La muestra se podrá visitar hasta el día 15 de noviembre, de lunes a viernes, de 11 a 14 horas, y de 18,00 a 20,30 horas; sábados y domingos, de 11 a 14 horas, con entrada libre.