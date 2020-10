Coronavirus.- Cantó proposa un pla de rescat a l'oci nocturn i que reòbriga com a hoteleria

És una proposta que ha defès en un acte en Marina Beach juntament amb productors musicals com el 'dj' Ximo Bayo i representants de la Federació d'Oci, Turisme i Joc de la Comunitat Valenciana (Fotur).

Cantó ha lamentat que el tancament del sector no va acompanyat de mesures de suport, per la qual cosa ha promès que demanarà aquest pla com a condició per a donar la seua suport en la negociació dels pressupostos de la Generalitat per al 2021.

Es tracta d'un sector que representa l'1,8% del PIB i dona treball a 20.000 treballadors. La proposta també proposa flexibilitzar la devolució dels préstecs atorgats per l'Institut Valencià de Finances (IVF), reduir impostos indirectes i perllongar els ERTO.

El síndic 'taronja' ha destacat que en altres autonomies on governen, com Madrid amb el PP, han aconseguit ajudes per a l'oci nocturn. Mentrestant, ha criticat, "el Consell ahir mateix va reconéixer que no tenen cap pla ni a curt ni a mitjà termini".