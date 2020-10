Detingut un home a Picassent per suplantar la identitat d'altres persones per a aconseguir 50 mòbils i vendre'ls

20M EP

Agents de la Guàrdia Civil han detingut a Picassent (València), en el marc de l'operació batejada com 'AMUDI', un home que presumptament suplantava la identitat d'altres persones per a aconseguir telèfons mòbils de les companyies telefòniques i després vendre'ls en Internet. En el desenvolupament d'aquest operatiu s'ha aclarit la suposada estafa de 50 mòbils per mitjà d'aquest sistema.