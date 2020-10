Txema, el fan de 'La resistencia' que ha ganado más de 30.000 seguidores en Instagram por su reto con Ester Expósito

La resistencia tuvo como invitada en la entrega emitida el pasado jueves a Ester Expósito. Sin embargo, la actriz no fue la única protagonista durante su segunda visita al programa. Y es que Txema Bermúdez, uno de los espectadores en el Teatro Arlequín, brindó uno de los momentos más divertidos de la entrevista.

En la recta final de la emisión, David Broncano le propuso a la intérprete que grabara una 'historia' para su perfil de Instagram en la que ambos aparecieran junto a uno de los rostros del público. Así, el elegido fue Txema Bermúdez, quien aceptó el reto encantado y no dudó en dirigirse hacia el escenario.

Broncano le dio una serie de instrucciones a la artista: "Txema puede entrar por detrás, tú te giras y gritas: '¡Dios, pero si es Txema Bermúdez!'. Me grabas a mí y yo grito: '¡El puto Txema Bermúdez, vaya máquina!". Unas indicaciones que se cumplieron a rajatabla, pues el desconocido accedió al escenario y, ante las risas del público, se coló encantado en el vídeo de Expósito y Broncano.

Teniendo en cuenta la cantidad de seguidores que reúne Expósito en Instagram, (supera los 25,8 millones), así como la popularidad del espacio de Movistar+, no es de extrañar que Bermúdez haya conquistado a miles de usuarios en la plataforma. Tanto es así que ha conseguido pasar de 1.000 seguidores a 32.000.

"Hoy he ido de público a La resistencia y no sabía lo que me esperaba...

Juro que 38", reza el texto del último post de Bermúdez, que compartió una fotografía del cartel de La resistencia. El de Huelva aseguró que tenía entre 38 y 50 años, lo que despertó las bromas del presentador, quien también resaltó que su instantánea más reciente contenía dos chuletones en forma de corazón.