El 66% dels veïns de València, a favor d'un referèndum sobre el model d'Estat, segons el Baròmetre Municipal

El Baròmetre Municipal d'Informació Ciutadana de València corresponent al mes d'octubre ofereix per primera vegada dades d'opinió sobre el model de l'Estat. D'acord amb l'enquesta, un 66,8% de les persones consultades està "d'acord o molt d'acord amb fer un referèndum per a triar el millor model d'Estat per a Espanya". I respecte a quin hauria de ser eixe model, el 38% s'inclinaria per la monarquia i el 44% per la república.

Així ho ha explicat el regidor de Gestió del coneixement de l'Ajuntament de València, Carlos Galiana, qui ha justificat que el baròmetre pregunte per primera vegada per aquesta qüestió perquè es tracta "d'un tema candent que està en el carrer".

També s'ha requerit l'opinió de les persones enquestades sobre l'evolució que es preveu de la situació política en la ciutat de València, a la Comunitat Valenciana i en l'Estat, així com sobre els aspectes de la gestió política diària que més preocupen a la ciutadania.

Segons ha manifestat l'edil, la ciutadania de València "aprova la gestió de la crisi ocasionada per la covid-19 que està realitzant l'Ajuntament".

En l'enquesta -que s'ha realitzat sobre una mostra de 1.320 entrevistes entre la ciutadania valenciana (persones empadronades majors de 18 anys)- la ciutadania ha puntuat amb una mitjana de 8,6 el seu grau de satisfacció de viure en la ciutat de València, "una nota que no ha variat des de l'inici d'aquest mandat", ha subratllat Galiana.

En el marc de les circumstàncies derivades de la pandèmia de covid-19, l'enquesta ha volgut conéixer l'impacte d'aquesta crisi sobre la valoració de la gestió municipal sobre aquest tema. Els participants han puntuat amb un 5,2 tant l'Ajuntament com la Generalitat en la seua gestió de la crisi, mentre que han atorgat un 4 al Govern de l'Estat en aquesta qüestió.

De fet, també superen la mitjana de 5 tots els servicis municipals, excepte els aparcaments públics (i, en aquest cas, amb un 4,9, la nota més alta de la sèrie), i els servicis millor valorats són els mercats municipals (nota de 7,5), les biblioteques i museus municipals (7,1) i la recollida de fem (6,9).

"Puc dir que el 47,8% valora bé o molt bé el govern municipal conformat per Compromís i PSPV", ha declarat Galiana, que ha destacat que "tant l'alcalde, Joan Ribó (Compromís), com la portaveu del PSPV-PSOE i vicealcaldessa, Sandra Gómez, han resultat aprovats en la valoració ciutadana".

"De fet, Compromís i PSPV serien el primer i segon partit més votats en aquests moments", ha afegit. Per contra, apunten des del consistori, "segons el Baròmetre Municipal, els tres líders de l'oposició, PP, Ciutadans i Vox, suspenen en la seua gestió".

A més, ha afegit el regidor, el Govern del Rialto format per Compromís i PSPV "podria repetir la coalició si hui tinguérem eleccions i, a més, Podem podria entrar de nou amb representació en l'Ajuntament".

Totes les dades poden consultar-se en la web de l'Oficina Municipal d'Estadística.