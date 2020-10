El PP demana "l'execució immediata" de la sentència del Suprem sobre els concerts en batxillerat

Gascó ha assenyalat que "el nou colp judicial al Consell que obliga Marzà a retornar els concerts de Batxillerat hauria de provocar la seua dimissió pels danys que ha provocat". "Hauria de complir ja la sentència perquè els centres han esperat massa temps", ha manifestat mitjançant un comunicat.

La portaveu d'Educació del GPP ha manifestat que "la sentència demostra que la supressió d'unitats concertades en Batxillerat no atén qüestions legals i tècniques, sinó criteris ideològics". "El problema de l'esquerra en aquest país és que volen controlar-ho tot com la justícia o l'educació amb la nova llei Celaá que ataca directament a la concertada. Els molesta que tinguen un ideari que no poden controlar", ha asseverat.

"El Consell es dedica a coaccionar als centres concertats suprimint aules, amenaçant, canviant la normativa i perseguint els centres per a acabar amb els concerts sobretot de batxillerat", ha manifestat, al mateix temps que ha assegurat que "és una qüestió d'estratègia política per a eliminar a poc a poc un model educatiu que li impedeix seguir endavant amb la imposició de model d'escola única".

Per a Gascó, l'"actitud sectària" del Consell "ha provocat molt de dany en atemptar contra la llibertat d'elecció i el dret de les famílies a escollir el tipus d'ensenyament que volen". "Ha de ser conscient dels danys irreparables que ha suposat la supressió d'aquests concerts: famílies obligades a modificar els seus plans per als seus fills, alumnes que no han sigut capaços d'adaptar-se als nous centres arribant a l'extrem de repetir curs, centres educatius endeutats per a mantindre l'oferta que pretenia suprimir, incertesa", ha manifestat.

DEMANA LA DIMISSIÓ DE MARZÀ

Gascó ha manifestat que "una vegada que hi ha sentència ferma, Marzà ha d'assumir les seues responsabilitats i dimitir amb caràcter immediat". "És evident que aquest senyor està desacreditat i inhabilitat per a seguir al capdavant d'Educació perquè porta cinc anys en els quals els valencians hem hagut de patir una política educativa sectària, radical i catalanista. Ha de retornar ja els concerts", ha asseverat.

Finalment, la portaveu 'popular' s'ha preguntat "quantes sentències més fan falta perquè Marzà deixe Educació perquè tots els eixos de la seua política educativa han sigut tombats pels tribunals".