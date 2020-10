Frank Cuesta, desnudo para celebrar su 49 cumpleaños: "La tableta la perdí hace tiempo"

El herpetólogo y presentador Frank Cuestaacaba de cumplir 49 años y lo ha celebrado con uno de sus vídeos en Youtube, donde ya tiene 1,28 millones de suscriptores en su canal.

"Son las cinco de la mañana y acabo de llegar de la cárcel de dejar comida", decía el presentador en el vídeo que ha subido el día de su cumpleaños y que comenzó como tantos otros días, con su rutina: atender a su exesposa Yuyee en prisión y después ocuparse de los animales de su centro de recuperación.

Los hijos del extenista le habían preparado en el salón de su casa de Tailandia un pequeño homenaje con globos y una tarta de chocolate.

"Alguien me decía el otro día 'joder, este hombre qué viejo está'... Lo más importante es... mirad, estoy más cascado, los músculos no sé dónde se han quedado, la tableta la perdí hace tiempo y no la he encontrado", decía pero "dentro de mi cabeza sigo siendo la misma persona. Cumpliré 50 si puedo y 60 y seguiré haciendo estas cosas", decía justo antes de arrojarse a una charca con un flotador amarillo de patito.

"He cumplido 49, pero tengo un polvo de vez en cuando... muy de vez en cuando, que lo sepáis", decía para acabar, con el humor crudo que le caracteriza.

Y quizá para demostrar que aún está en forma, en paralelo el aventurero subía una foto a su cuenta de Instagram en la que se mostraba completamente desnudo, aunque salvando las vergüenzas gracias a la inestimable ayuda de su nutria, Chispas, que poniéndose en medio de la cámara, evitaba que se viera más de lo necesario.