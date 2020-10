Compromís donarà el seu suport als PGE "si el Govern inclou el seu acord d'investidura"

Els responsables de la coalició valenciana han qualificat de "positiva la intenció del Ministeri d'Hisenda" d'incloure en els pròxims comptes "l'agenda valenciana i social del seu acord d'investidura", encara que adverteixen que "tot açò ha de concretar-se en una reunió la setmana vinent en la qual s'analitze fil per randa com es dona compliment als nou punts de l'acord d'investidura".

Per a Compromís és "absolutament imprescindible que en els pròxims pressupostos es compense l'infrafinançament que pateixen alguns territoris per culpa d'un model injust i caducat i que les inversions de l'estat en el territori valencià siguen ajustades al pes demogràfic, tal com figura després de la reforma de l'estatut valencià aprovada en el Congrés el 2018".

RODALIES, DEPENDÈNCIA I PORT

L'acord entre el PSOE i Compromís contempla, entre altres coses, "inversions en els servicis de rodalies valencians, incrementar l'aportació de l'Estat en el pagament de les partides de dependència, assumir el deute del consorci de la Marina de València i paralitzar l'ampliació del Port a l'espera d'un estudi d'impacte ambiental específic, enumera la coalició en un comunicat".

La formació valenciana explica així mateix que, "si el Govern compleix l'acord amb Compromís, complirà amb el Govern": "De moment la sintonia és bona però és solament una declaració d'intencions, ha de ser una realitat en els comptes oficials de l'estat", apunten.

Finalment, incideixen que aquest acord -"que va servir perquè Sánchez arribara a la presidència del Govern", asseveren- és "un contracte de reparació amb tota la societat valenciana, ja que totes les seues mesures són consensos en les Corts Valencianes i que no toleraran, en cap concepte, que caiga en paper mullat".