Ana Rosa, sobre el mensaje de Jorge Javier a María Teresa: "Él tiene un sentido de la televisión espectacular"

Parece ser que la reconciliación entre María María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez ha llegado. El presentador explicaba en Sálvame, este jueves, que María Teresa le envío un mensaje este miércoles en el que buscaba un acercamiento de posturas al que decidió responder.

Jorge Javier confesó que no pudo evitar sonreír al ver el mensaje de su compañera y que le respondió con un tono más conciliador: "También te quiero mucho, pero dame un poco de tiempo que cuando quieres eres muy pesada. Y cuando no quieres, también".

Ana Rosa Quintana ha sido de las primeras en pronunciarse ante esta reconciliación, ya que ha sido de las que más ha abogado por un buen final para esta historia. Tras ver las imágenes de programa de Sálvame, la conductora del programa ha reaccionado: "Jorge tiene un sentido de la televisión espectacular".

Ana Rosa reacciona al cruce de mensajes entre María Teresa y Jorge Javier que apunta a una reconciliación entre ambos #AR16Ohttps://t.co/yWRzF5b8HB — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 16, 2020

La colaboradora Bibiana Fernández ha explicado que ella pensó que todo se trataba de una broma entre ellos y ha apuntado que Quintana había dicho que el presentador de Telecinco es "teatrero" y crea espectáculo.

La periodista ha desmentido la afirmación de su compañera y la ha corregido: "Yo no, he dicho que sabe hacer muy bien televisión. Lo de ayer, no teniendo nada, con un mensajito, pues es hacer televisión y eso está muy bien".